Reacția bizară a lui Valerie Lungu. Ce a făcut basarabeanca, la 3 secunde după ce a aflat că Maurice Munteanu a fost salvat de eliminarea de la Asia Express

O nouă cursă de ultima șansă a fost jucată la Asia Express. Trei echipe au trecut prin probe de foc, iar Maurice Munteanu și Connie Preda au fost cei care au terminat cursa pe ultimul loc. Așa că soarta acestora a fost decisă de culoarea mătăsii. Din fericire, cei doi au avut noroc și au fost salvați. Toată lumea s-a bucurat de acest deznodământ, chiar și Valerie Lungu a părut extrem de entuziasmată că rivalul Maurice rămâne în cursă. Basarabeanca a avut totuși o reacție destul de bizară.

Trei echipe au luptat pentru a scăpa de eliminare la Asia Express. După o cursă plină de provocări, Gabi Torje și Alin Alexuc au fost primii care au ajuns la Irina Fodor. Aceștia au fost urmați de Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Iar pe ultimul loc au ajuns Maurice Munteanu și Connie Preda.

Cum s-au clasat pe ultimul loc, Maurice Munteanu și Connie Preda au mai avut o singură șansă de a-și continua aventura la Asia Express: culoarea mătăsii. Ei bine, se pare că aceștia au noroc din plin, căci mătasea a avut culoare verde.

Reacția bizară a lui Valerie Lungu după ce Maurice Munteanu a fost salvat

Maurice Munteanu și Connie Preda își continuă aventura în Asia Express, iar acest deznodământ pare că a bucurat toți concurenții, inclusiv pe Valerie Lungu. La doar câteva secunde după ce a fost aflat faptul că Maurice va rămâne în competiție, basarabeanca s-a arătat extrem de încântată.

Reacția ei a fost una aproape euforică, fapt ce a dat totuși multe de bănuit. Relația dintre Valerie și Maurice nu a fost deloc una roz, iar, ținând cont de acest context, bucuria pe care a afișat-o basarabeanca nu a părut prea reală, ci mai mult „regizată”.

Cert este însă că Maurice Munteanu și Connie Preda își continuă aventura pe Drumul Mătăsii. Cei doi și-au dorit mult să rămână în competiție, iar dorința le-a fost îndeplinită.

Connie Preda: „Ne-am dorit foarte mult să rămânem.” Maurice Munteanu: „Asia Express continuă și pentru noi.”

De asemenea, cursa pentru ultima șansă a mai adus un moment neașteptat, iar o răsturnare de clasament a avut loc. Deși Gabi Torje și Alin Alexuc au fost cei care au ajuns primii la Irina, clasamentul final a fost stabilit în urma unei probe suplimentare.

La ultima probă, concurenții au primit flori care se transformau în puncte, respectiv minute. După numărarea florilor, clasamentul a fost răsturnat, iar Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au reușit să urce pe prima poziție, în timp ce sportivii au coborât pe locul doi.

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