Cum arăta Maurice Munteanu în tinerețe. La ce vârstă și-a dat seama că ii plac bărbații

Maurice Munteanu a fost și este o personalitate care și-a făcut mereu simțită prezența. Concurentul de la „Asia Express” atrage atenția prin stilul său vestimentar, prin atitudinea sa sinceră, dar și replicile pline de ironie, mai ales la adresa sa. Deși acum toți îl cunosc, puțini știu cum arăta în tinerețe.

Fost jurat la „Bravo, ai stil!” și concurent la „Asia Express”, Maurice Munteanu a fost mereu sincer despre viața sa personală. Acesta a spus fără ezitare, în repetate rânduri, că nu este atras de femei, ci îi plac bărbații. Asta nu l-a oprit să aibă o carieră de succes, ba dimpotrivă.

În urmă cu ceva timp, criticul de modă a mărturisit că și-a dat seama de orientarea sa sexuală încă de la o vârstă fragedă. Stilul său direct și ușor ironic este apreciat de fani, mai ales de cei ai emisiunilor în care a apărut de-a lungul timpului. Totodată, dacă acum are părul grizonat și câteva kilograme în plus, în tinerețe arăta complet diferit, însă la fel de îndrăzneț ca în ziua de azi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

La ce vârstă și-a dat seama Maurice Munteanu că îi plac bărbații

Maurice Munteanu a dat dovadă de fiecare dată de o sinceritate debordantă. El a explicat în urmă cu doi ani că nu a făcut niciodată amor cu o femeie. Cu toate acestea, el s-a îndrăgostit la un moment dat de una, însă ambii știau că nu poate fi mai mult decât o prietenie.

„Nu am făcut amor cu femei niciodată. Am făcut multe chestii cu femei, am fost îndrăgostit de femei, sunt îndrăgostit și acum de o femeie. Am cunoscut-o mai demult, am reîntâlnit-o și m-am reîndrăgostit. Am senzația de neputință și asta mă ucide mai mult decât să cred că e prea târziu. Tind să cred că ne dorim amândoi același lucru, dar știm că e imposibil și asta face ca lucrurile să fie un pic triste. Eu sunt un bărbat homosexual, care nu are neapărat priză la bărbații gay. În mod normal, genetic, teoretic, programarea mea nu trebuia să fie neapărat una homosexuală (…). Sigur că homosexualul din mine vrea să fie cea mai seducătoare femeie în raport cu acești bărbați, pentru că își urăște condiția”, a declarat Maurice Munteanu pentru CANCAN.RO.

Pe de altă parte, el a dezvăluit și care a fost momentul în care și-a dat seama că îi plac bărbații. Criticul de modă a spus că, încă de la vârsta de opt ani, s-a simțit mai mult atras de partea masculină, însă asta nu l-a speriat și a acceptat orientarea.

„Da, în copilărie. Cred că aveam 7-8 și nu știam ce se întâmplă. Mi se părea simpatic un coleg, mai precis un vecin. Nu știam cum să interpretez asta. Am realizat că, da, e posibil să nu-mi placă Maricica, ci Gigel. Pentru mine asta nu reprezintă de problemă, m-am săturat să tot explic. În România, ne lovim de mentalități învechite. Mă dezgustă oamenii care aruncă cu piatra ca și cum ar fi fără de păcat. Nu am de ce să tac pentru că nu eu mi-am ales orientarea sexuală și asta este o tâmpenie sinistră. O istorie întreagă vorbește despre asta, nu trebuie să mai fac și eu acum. Noua generație mi se pare pregătită, sunt mai deschiși la minte. Există o urmă de speranță”, a mai declarat el.

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Câte clase și ce studii are Maurice Munteanu, de fapt. Care este numele real al concurentului Asia Express 2026 și de la ce vine „Maurice”, de fapt