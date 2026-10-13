Cum arăta Maurice Munteanu în tinerețe. La ce vârstă și-a dat seama că ii plac bărbații

Cum arăta Maurice Munteanu în tinerețe. La ce vârstă și-a dat seama că ii plac bărbații
Galerie Foto 12
Maurice Munteanu/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Maurice Munteanu a fost și este o personalitate care și-a făcut mereu simțită prezența. Concurentul de la „Asia Express” atrage atenția prin stilul său vestimentar, prin atitudinea sa sinceră, dar și replicile pline de ironie, mai ales la adresa sa. Deși acum toți îl cunosc, puțini știu cum arăta în tinerețe. 

Fost jurat la „Bravo, ai stil!” și concurent la „Asia Express”, Maurice Munteanu a fost mereu sincer despre viața sa personală. Acesta a spus fără ezitare, în repetate rânduri, că nu este atras de femei, ci îi plac bărbații. Asta nu l-a oprit să aibă o carieră de succes, ba dimpotrivă.

În urmă cu ceva timp, criticul de modă a mărturisit că și-a dat seama de orientarea sa sexuală încă de la o vârstă fragedă. Stilul său direct și ușor ironic este apreciat de fani, mai ales de cei ai emisiunilor în care a apărut de-a lungul timpului. Totodată, dacă acum are părul grizonat și câteva kilograme în plus, în tinerețe arăta complet diferit, însă la fel de îndrăzneț ca în ziua de azi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

La ce vârstă și-a dat seama Maurice Munteanu că îi plac bărbații

Maurice Munteanu a dat dovadă de fiecare dată de o sinceritate debordantă. El a explicat în urmă cu doi ani că nu a făcut niciodată amor cu o femeie. Cu toate acestea, el s-a îndrăgostit la un moment dat de una, însă ambii știau că nu poate fi mai mult decât o prietenie.

„Nu am făcut amor cu femei niciodată. Am făcut multe chestii cu femei, am fost îndrăgostit de femei, sunt îndrăgostit și acum de o femeie. Am cunoscut-o mai demult, am reîntâlnit-o și m-am reîndrăgostit. Am senzația de neputință și asta mă ucide mai mult decât să cred că e prea târziu. Tind să cred că ne dorim amândoi același lucru, dar știm că e imposibil și asta face ca lucrurile să fie un pic triste. Eu sunt un bărbat homosexual, care nu are neapărat priză la bărbații gay. În mod normal, genetic, teoretic, programarea mea nu trebuia să fie neapărat una homosexuală (…). Sigur că homosexualul din mine vrea să fie cea mai seducătoare femeie în raport cu acești bărbați, pentru că își urăște condiția”, a declarat Maurice Munteanu pentru CANCAN.RO.

Maurice Munteanu/ sursa foto: social media

Maurice Munteanu/ sursa foto: social media

Pe de altă parte, el a dezvăluit și care a fost momentul în care și-a dat seama că îi plac bărbații. Criticul de modă a spus că, încă de la vârsta de opt ani, s-a simțit mai mult atras de partea masculină, însă asta nu l-a speriat și a acceptat orientarea.

„Da, în copilărie. Cred că aveam 7-8 și nu știam ce se întâmplă. Mi se părea simpatic un coleg, mai precis un vecin. Nu știam cum să interpretez asta. Am realizat că, da, e posibil să nu-mi placă Maricica, ci Gigel. Pentru mine asta nu reprezintă de problemă, m-am săturat să tot explic. În România, ne lovim de mentalități învechite. Mă dezgustă oamenii care aruncă cu piatra ca și cum ar fi fără de păcat. Nu am de ce să tac pentru că nu eu mi-am ales orientarea sexuală și asta este o tâmpenie sinistră. O istorie întreagă vorbește despre asta, nu trebuie să mai fac și eu acum. Noua generație mi se pare pregătită, sunt mai deschiși la minte. Există o urmă de speranță”, a mai declarat el.

VEZI ȘI: Maurice Munteanu a încercat sa agațe un bărbat în China. Ce s-a întâmplat în timpul filmărilor la Asia Express

Câte clase și ce studii are Maurice Munteanu, de fapt. Care este numele real al concurentului Asia Express 2026 și de la ce vine „Maurice”, de fapt

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma a fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți
Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma a fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți
Nicoleta Luciu a transmis un mesaj neașteptat. Ce a publicat vedeta pe rețelele sociale
Nicoleta Luciu a transmis un mesaj neașteptat. Ce a publicat vedeta pe rețelele sociale
Jaguarul i-a furat-o pe Daniela Pană lui Remi? Imagini cu cele două ispite, împreună în București
Jaguarul i-a furat-o pe Daniela Pană lui Remi? Imagini cu cele două ispite, împreună în București
Florin Piersic, apariție specială la MasterChef. Cum arată marele actor la 90 de ani
Florin Piersic, apariție specială la MasterChef. Cum arată marele actor la 90 de ani
Anca Serea, declarații despre conflictul care a făcut-o să ceară ajutorul poliției: „Știe unde stau!”
Anca Serea, declarații despre conflictul care a făcut-o să ceară ajutorul poliției: „Știe unde stau!”
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
Mediafax
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România
Gandul.ro
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Prosport.ro
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe
Adevarul
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
Prosport.ro
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”
Click.ro
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
Digi24
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Mouse wireless de laptop la Auchan: Redus cu 57%, sub 30 de lei
go4it.ro
Mouse wireless de laptop la Auchan: Redus cu 57%, sub 30 de lei
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România
Gandul.ro
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.