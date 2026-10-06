Câte clase și ce studii are Maurice Munteanu, de fapt. Care este numele real al concurentului Asia Express 2026 și de la ce vine „Maurice”, de fapt

Câte clase și ce studii are Maurice Munteanu, de fapt. Care este numele real al concurentului Asia Express 2026 și de la ce vine "Maurice", de fapt
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Maurice Munteanu
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Maurice Munteanu este una dintre figurile cunoscute ale industriei de fashion din România, însă apariția sa în sezonul 9 al emisiunii „Asia Express” îl aduce într-o ipostază diferită de cea cu care și-a obișnuit publicul. Fashion editorul pornește pe Drumul Mătăsii alături de Connie Preda, într-o aventură care îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China.

Dincolo de televiziune și modă, povestea lui Maurice Munteanu este una cu mai multe capitole surprinzătoare. Puțini știu că numele său real este Marius Munteanu și că „Maurice” nu a fost ales pentru imagine sau pentru cariera din lumea modei. Este, de fapt, un nume primit încă din copilărie.

Maurice Munteanu este, în acte, Marius Munteanu

Maurice Munteanu s-a născut pe 4 ianuarie 1978, în București. Deși publicul îl știe de ani buni sub numele Maurice, în actele sale apare numele Marius Munteanu.

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Povestea numelui „Maurice” începe în copilărie. Pe când avea aproximativ patru sau cinci ani, bunicul său a început să îl strige astfel. Porecla a rămas în familie și, ulterior, a căpătat o semnificație aparte în perioada școlii.

Un profesor de matematică i-ar fi făcut cadou un disc cu muzica lui Maurice Chevalier, celebrul actor și cântăreț francez. Astfel, numele care fusese inițial o poreclă din copilărie a devenit treptat apelativul prin care avea să fie cunoscut de public.

Prin urmare, numele Maurice nu reprezintă un pseudonim inventat odată cu intrarea în lumea modei și nici o strategie de branding. Era deja folosit cu mult înainte ca Munteanu să devină o prezență cunoscută în televiziune și presa de fashion.

Maurice Munteanu

Ce studii are Maurice Munteanu

În ceea ce privește educația, Maurice Munteanu a urmat Liceul „Grigore Moisil” din București. Deși încă din adolescență era atras de lumea artistică și își imagina un viitor în actorie, traseul său profesional a ajuns să fie unul cu totul diferit.

A încercat de trei ori să fie admis la Facultatea de Teatru. Nu a reușit să intre, iar ulterior și-a îndreptat atenția către alte domenii. Munteanu a urmat Facultatea de Drept, dar și Facultatea de Jurnalism. Cele două domenii de studiu au contribuit la formarea sa profesională, chiar dacă notorietatea avea să vină în principal din zona modei, a presei și a televiziunii.

Maurice Munteanu

Pasiunea pentru teatru nu a dispărut însă. Filmele, literatura, muzica și spectacolele au rămas importante pentru el și au influențat inclusiv modul în care privește imaginea și stilul.

De la competițiile de miss la lumea modei

Un capitol mai puțin cunoscut din tinerețea lui Maurice Munteanu este legat de competițiile Miss Travesty România.

În 2026, acesta a readus în atenția publicului o fotografie realizată în anul 2001, din perioada în care participa la astfel de competiții. Experiența nu a fost una singulară: Munteanu a câștigat titlul Miss Travesty România de patru ori consecutiv, la vârste de 19, 20, 21 și 22 de ani. Competițiile presupuneau apariții scenice și personaje construite în jurul unei imagini feminine, iar experiența acumulată în acea perioadă avea să se potrivească ulterior cu interesul său pentru modă, styling și spectacol.

Numele lui Maurice Munteanu a devenit puternic asociat cu revista Elle România. A lucrat în presa de lifestyle și fashion și a colaborat, de-a lungul timpului, cu mai multe publicații, printre care The One și Dilema Veche.

Ulterior, a ajuns Fashion Editor al revistei Elle România, poziție pe care a ocupat-o timp de aproape un sfert de secol. În această perioadă, a devenit una dintre vocile cunoscute din industria modei autohtone și a lucrat la numeroase proiecte editoriale.

În 2026, după aproape 25 de ani de colaborare, Maurice Munteanu și Ringier România au încheiat colaborarea. Plecarea a fost prezentată drept o decizie personală și a venit într-un moment în care acesta avea deja mai multe proiecte în desfășurare.

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