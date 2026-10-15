Asia Express e „aranjată”? Cele 4 cuvinte șoptite de Irina Fodor la ureche, lui Maurice Munteanu, după ce a fost salvat de la eliminare

Ultima ediție Asia Express a adus o cursă de ultima șansă intensă. Trei echipe s-au luptat pentru a scăpa de eliminare. Însă, în cele din urmă, Maurice Munteanu și Connie Preda au fost ultimii clasați, așa că au ajuns la mâna destinului, mătasea verde fiind singura lor șansă. Din fericire, cei doi au avut noroc și au fost salvați. Însă, momentul de final a fost unul destul de „suspect”. Irina Fodor l-a felicitat pe Maurice și i-a șoptit câteva cuvinte la ureche.

Trei echipe au luptat pentru a scăpa de eliminare la Asia Express. După o cursă plină de provocări, Gabi Torje și Alin Alexuc au fost primii care au ajuns la Irina Fodor. Aceștia au fost urmați de Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Iar pe ultimul loc au ajuns Maurice Munteanu și Connie Preda.

Ce i-a șoptit Irina Fodor lui Maurice Munteanu la ureche

Cum au ajuns ultimii, Maurice Munteanu și Connie Preda au mai avut o singură șansă de a-și continua aventura la Asia Express: culoarea mătăsii. Ei bine, se pare că aceștia au noroc din plin, căci mătasea a avut culoare verde. Astfel, cei doi își continuă aventura la Asia Express. Este pentru a doua oară când Maurice Munteanu și Connie Preda sunt salvați de mătasea verde.

După aflarea deznodământului, toată lumea s-a bucurat, însă a existat și un moment care i-a pus pe gânduri pe fanii show-ului. După ce a dezvăluit culoarea mătăsii, Irina Fodor l-a îmbrățișat și l-a felicitat pe Maurice Munteanu, dar i-a șoptit și câteva cuvinte la ureche.

„Eu când îți zic…”, i-a spus Irina Fodor concurentului.

Ei bine, aceste cuvinte i-au pus pe gânduri pe fanii emisiunii, mai ales având în vedere că este pentru a doua oară când Maurice este salvat. Unii au speculat și au interpretat cuvintele Irinei Fodor, iar întrebarea care a apărut este: Asia Express e „aranjată”?

S-ar putea interpreta că Irina Fodor i-ar fi comunicat lui Maurice încă de dinainte de cursă că mătasea o să fie verde și că ar trebui să stea liniștit. Asta, ori Irina doar i-a încurajat pe cei doi, iar la final a ținut doar să le amintească faptul că sunt puternici și pot trece peste orice probă.

Răsturnare de clasament la Asia Express

De asemenea, cursa pentru ultima șansă a mai adus un moment tensionat, căci la final clasamentul s-a răsturnat. Deși Gabi Torje și Alin Alexuc au fost cei care au ajuns primii la Irina, clasamentul final a fost stabilit în urma unei probe suplimentare.

La ultima probă, concurenții au primit flori care se transformau în puncte, respectiv minute. După numărarea florilor, clasamentul a fost răsturnat, iar Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au reușit să urce pe prima poziție, în timp ce sportivii au coborât pe locul doi.

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