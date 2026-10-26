Au căutat cazare și au ajuns la un priveghi! Reacția Loredanei Chivu și a Anei Maria Mocanu la Asia Express

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au avut parte de un moment neobișnuit în ediția din 26 octombrie a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii. Cele două concurente au întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc unde să înnopteze și au trecut prin mai multe situații neașteptate înainte de a primi ajutor.

După ce au primit mai multe refuzuri din partea localnicilor, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au observat o locuință care le-a atras atenția. Ajunse în apropiere, concurentele au realizat că acolo avea loc un priveghi.

Au renunțat să ceară ajutor după ce au observat ce se întâmplă în curte

Situația a fost remarcată imediat de Ana Maria Mocanu, care și-a dat seama că familia trecea printr-un moment dificil.

„E înmormântare. Ferească Dumnezeu, e pomană. Uite lumânarea, ferească bunul Dumnezeu”, a spus Ana Maria Mocanu.

Loredana Chivu a reacționat într-o notă diferită și a făcut o glumă pe seama situației.

„Crezi că se mai trezea mortul? Stăteam și noi în noaptea asta lângă el, îi țineam lumânarea”.

În cele din urmă, cele două au ales să își continue drumul și nu au cerut ajutorul familiei care organiza priveghiul.

Au continuat căutările după mai multe refuzuri

După ce au lăsat în urmă locuința respectivă, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu și-au continuat căutarea unei cazări. La un moment dat, au întâlnit un tânăr căruia i-au explicat situația lor.

Inițial, acesta le-a îndrumat către o secție de poliție. Ulterior, după ce a înțeles mai bine ce aveau nevoie concurentele, a decis să le ofere ajutor.

Cum au reușit cele două concurente să găsească un loc unde să doarmă

În cele din urmă, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit un localnic dispus să le găzduiască peste noapte. Concurenta a povestit cum au decurs lucrurile după ce au primit vestea că ar putea avea un loc unde să stea.

„Un domn foarte drăguț, care a înțeles ce căutam noi, a fost dispus să ne ia la el. Eu m-am bucurat foarte tare, dar așteptam să fim sigure că ne ia la el, că este serios, că a înțeles ce căutăm noi. Am început să-l urmăm, iar la un moment dat chiar vorbeam cu soția lui pe videocall”, a declarat Loredana Chivu.

După mai multe încercări și refuzuri, cele două concurente au reușit astfel să își găsească un loc unde să petreacă noaptea și să își continue aventura de pe Drumul Mătăsii.

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