În ce condiții și-a filmat Mirela Vaida câinii din curte. Detaliul observat de un fan a făcut-o pe concurenta de la Asia Express să șteargă clipul video

Mirela Vaida
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Mirela Vaida a ajuns în centrul unei controverse pe rețelele de socializare2, după ce un utilizator TikTok a redistribuit imagini care ar fi fost publicate anterior de prezentatoare și ulterior șterse. În filmarea respectivă apăreau câinii prezentatoarei TV într-un padoc murdar, iar imaginile au generat discuții în mediul online cu privire la condițiile în care sunt ținute animalele.

Controversa a fost alimentată de utilizatorul TikTok cunoscut sub numele de Dexter, care a repostat un videoclip atribuit Mirelei Vaida.

Contul lui Dexter. Foto: captură TikTok

Imagini repostate și reacții în mediul online

Utilizatorul Dexter a repostat un videoclip despre care susține că a fost publicat inițial de Mirela Vaida pe contul ei oficial de TikTok și ulterior șters. În imaginile respective apar câinii prezentatoarei într-un padoc amenajat în curtea proprietății, iar vedeta le explica fanilor săi că animalele sale de companie au reușit să mute și căsuțele pe care aceasta le-a cumpărat pentru ele. În imagini apar două cuști noi, gri, ce par a fi realizate dintr-un material mai dur.

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„Aolo, dar ce e acolo! Dar cine intră? Uite ce au făcut ăștia cu cuștile, uite! Măi, deci cățeii ăștia… ei așa știu, să doboare cuștile alea pentru că ei sunt mari și nu mai au stare. Și uite-i ce-mi fac, uite ce e acolo la ei, cine intră? Măi, ce faceți, măi frumoșilor?”, spunea Mirela Vaida pe clipul video pe care l-a șters ulterior.

Pe lângă suprafața de ciment din interiorul țarcului, în filmare poate fi observată și o porțiune acoperită cu noroi și murdărie.

Sursa foto: TikTok – dexter_retrieverboy

Redistribuirea imaginilor a generat numeroase reacții pe platformă, iar subiectul a început să fie discutat de utilizatori, care și-au exprimat propriile puncte de vedere cu privire la condițiile observate în videoclip.

Comentariul lăsat de utilizatorul Dexter

Ulterior, Dexter a comentat și la un alt videoclip publicat de Mirela Vaida în care apare alături de cei trei copii ai săi, în mașină.

„Bună dimineaţa şi câinilor din padoc. Pe aceste ploi anunţate, tot acolo au rămas?”, a scris Dexter în rubrica de comentarii.

Sursa foto: TikTok – dexter_retrieverboy

De asemenea, utilizatorul susţine că Mirela Vaida i-a şters ulterior comentariul.

Situația a alimentat și mai mult discuțiile din mediul online, unde au apărut opinii împărțite. În timp ce unii utilizatori au considerat că imaginile ridică semne de întrebare, alții au subliniat că o concluzie privind modul în care sunt îngrijite animalele nu poate fi trasă exclusiv pe baza unui videoclip de scurtă durată.

Mirela Vaida a publicat noi imagini cu animalele

După apariția comentariilor și a redistribuirii imaginilor, Mirela Vaida a publicat un alt videoclip în care câinii apar în aer liber.

Filmarea a fost interpretată de unii utilizatori ca un răspuns indirect la discuțiile apărute în mediul online, deși prezentatoarea nu a făcut declarații publice referitoare la acuzațiile formulate de internauți.

„Pentru cei care mă întreabă, aceasta este familia mea”, a scris Mirela Vaida la statusul postării video, la care a ales să dezactiveze opțiunea fanilor de a lăsa comentarii.

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