Val de critici la adresa Mirelei Vaida. Replica vedetei: „Reveniți-vă că vă îmbolnăviți”

Val de critici la adresa Mirelei Vaida. Replica vedetei: „Reveniți-vă că vă îmbolnăviți”
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Mirela Vaida/ sursa foto: social media
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Mirela Vaida a fost ținta unor critici serioase în ultima perioadă. Concurenta de la Asia Express a primit mesaje și comentarii negative, dar nu s-a mai abținut. Aceasta le-a răspuns celor care au atacat-o cu un mesaj pe măsură. 

Prezentatoarea TV a transmis în mediul online că valul de critici nu își are rostul. Mirela a primit jigniri pentru cum arată curtea sa, cum își crește copiii, dar și comentarii legate de alegerile pe care le-a făcut în Asia Express. În urma acestora, vedeta a răbufnit, nu a trecut cu vederea și le-a recomandat celor care îi trimit mesaje negative să își trăiască propria viață. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a reacționat Mirela Vaida

În urmă cu ceva timp, Mirela Vaida a publicat imagini din curtea ei. Modul în care era amenajată nu i-a impresionat pe unii, ba chiar a stârnit reacții negative în mediul online. Totodată, urmăritorii săi s-au arătat nemulțumiți și de alegerile pe care le-a avut în emisiunea Asia Express. Un alt aspect care a creat controverse este felul în care vedeta își crește copiii.

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Pentru că i s-a părut prea mult, prezentatoarea TV a dat replica. Aceasta a spus pe un ton ironic că grijile pentru altă persoană îmbolnăvesc. Tocmai din acest motiv, Mirela i-a îndemnat pe cei care au jignit-o să se preocupe de viața lor. Vedeta a transmis totul pe pagina sa de socializare.

„Ce e cu răutatea aceasta? Reveniți-vă că vă îmbolnăviți de ficat și nu știți de ce v-ați îmbolnăvit. Mă înjurați cum îmi cresc copiii, cum îmi tund iarba, cum mă joc cu cățeii. Mă înjurați că de ce am făcut nominalizarea cu Maurice. Voi trăiți viața noastră? Știți că spiritul se îmbolnăvește de la încrâncenare și ură. Noi suntem persoane publice și trăim din pasiunea voastră. Cu cât ne urâți mai tare, ne ridicați cota”, a declarat Mirela Vaida, pe Instagram.

Mirela Vaida/ sursa foto: social media

Mirela Vaida/ sursa foto: social media

Jignirile nu o afectează pe vedetă

Mai mult, ea a continuat să explice că aceste comentarii negative nu o afectează. Dimpotrivă! A precizat că se preocupă de familia ei, de locul de muncă, astfel că nu are timp să ofere atenție criticilor. În plus, Mirela a afirmat că este împlinită și nimic nu îi poate schimba starea.

„Pe noi nu ne interesează, avem copii, trebuie să le facem mâncare, avem teme, probleme de viață, eu mă duc la job în fiecare zi, am o grămadă de subiecte grele la Acces Direct. Credeți că dacă mă luați pe mine cu critică, rezolvați ceva? Nu rezolvați nimic. Eu în viața mea am realizat lucrurile pe care mi le-am propus”, a mai spus ea.

VEZI ȘI: Mirela Vaida, amenințată din nou după scandalul cu bolovanul de la Acces Direct. Ce s-a întâmplat cu suspecta

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