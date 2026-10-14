Cum a reacționat Oana Tomoiagă în scandalul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu: „Tu ești traumatizată”

În ediția de miercuri, 14 octombrie, de la Asia Express, echipele s-au reunit, astfel că Mirela Vaida face din nou echipă cu Oana Tomoiagă. În ultima etapă, prezentatoarea TV a fost alături de Valerie Lungu, în timp ce Oana a fost alături de Maurice Munteanu. Cele două moldovence s-au certat serios, iar acum, cântăreața a intervenit în scandalul lor.

Între Mirela Vaida și Valerie Lungu a izbucnit un scandal de proporții. Acestea s-au certat chiar în locuința localnicilor care le-au primit pentru o noapte, iar comportamentul lor nu a fost tolerat de gazde. Între timp, ele s-au împăcat, dar Oana Tomoiagă nu a trecut peste moment și a reacționat. Ea a subliniat că s-a distrat cu Maurice Munteanu spre deosebire de prietena ei care a fost traumatizată de Valerie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a reacționat Oana Tomoiagă în scandalul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu

Oana Tomoiagă și Maurice Munteanu au făcut o echipă de excepție. Cei doi au râs și s-au distrat împreună, astfel că probele au fost mai ușor de dus. Pe de altă parte, Mirela Vaida și Valerie Lungu au avut parte de un schimb de replici acide, dar în final s-au împăcat.

Concurenta de la Asia Express nu s-a mai abținut și a ținut să menționeze că prezentatoarea TV nu a avut clipe de liniște alături de influenceriță spre deosebire de ea și Maurice.

„Eu am avut parte de ceva care mi-a adus un noroc când l-am avut pe Maurice. M-am distrat cu el. Spre deosebire de tine, draga mea Mirela, am avut norocul să am pace și liniște. Acum sunt mult mai liniștită și tu ești traumatizată”, a spus Oana Tomoiagă, la Asia Express.

Mirela Vaida și-a contrazis colega

Mirela Vaida a reacționat rapid la comentariul colegei sale. Ea a contrazis-o pe Oana Tomoiagă explicând că nu a fost traumatizată, ci consideră că a ieșit mai puternică din experiența pe care a trăit-o cu Valerie Lungu. În plus, prezentatoarea TV a depășit tensiunile avute cu influencerița.

„Nu, eu nu sunt traumatizată. Eu sunt mai puternică, sunt mai angajată pe luptă”, a declarat Mirela Vaida, la Asia Express.

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