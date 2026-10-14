Scandalul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu a fost regizat pentru audiență? Am aflat ce s-a întâmplat, de fapt, la filmările Asia Express

Scandalul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu a fost regizat pentru audiență? Am aflat ce s-a întâmplat, de fapt, la filmările Asia Express
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Mirela Vaida și Valerie Lungu/ sursă foto: captură video Antena 1
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Tensiunile dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu au fost în cele din urmă „dezamorsate” în ultimele ediții de la Asia Express. Drumul Mătăsii a scos la iveală două firi puternice și extrem de ambițioase, puse față în față în momente de maximă tensiune. După scandalul de la TV, prezentatoarea de la Antena 1 a clarificat situația și a oferit primele explicații cu privire la conflictul avut cu influencerița basarabeacă. 

Schimbul de coechipieri de la Asia Express a scos la iveală momente tensionate, după ce Mirela Vaida și Valerie Lungu au ajuns să formeze echipă. Privind la „rece” imaginile din timpul filmărilor de pe Drumul Mătăsii, Mirela Vaida a analizat cu atenția conflictul lor și a ajuns la concluzia că amândouă au avut reacții exagerate.

Valerie Lungu și Mirela Vaida/ sursă foto: captură video Antena 1

Ce spune Mirela Vaida despre Valerie Lungu

Deși multe voci din spațiul public au susținut că întregul conflict dintre cele două ar fi fost regizat pentru rating, Mirela Vaida a ținut să clarifice că totul a fost cât se poate de real. După imaginile difuzate la Tv, ea a explicat că oboseala acumulată și orgoliile puternice au dus la o ceartă de zile mai, culimând cu momentul în care au fost date afară din cazare în miezul nopții.

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„M-am văzut și eu pe mine. Mi s-a părut că am exagerat și eu, și ea. Noi eram de mai demult ambalate, noi ne-am simțit că suntem la fel de impulsive și la fel de ambițioase. Noi am stat vreo oră în microbuz ca să ne revenim, să ne calmăm, după care am stat încă o oră până am ajuns la probe. Noi am avut timp să ne calmăm. Era clar că trebuia să ne calmăm, ne-am calmat și ne-am dus să ne facem treaba”, a mărturisit prezentatoarea TV pe contul său de TikTok.

Mirela Vaida a continuat și a subliniat faptul că, dincolo de neînțelegerile cu Valerie, o consideră pe influenceriță o persoană extrem de sensibilă, vulnerabilă emoțional și determinată.

„Dincolo de ce spune lumea, eu am descoprit-o pe Valerie o tipă extrem de sensibilă, mișto, o tipă care are nevoie de foarte multă afecțiune, iar Alex este partenerul ideal pentru ea. Acest schimb de echipă mi-a pus în față o oglindă. Valerie este în esență un om foarte bun.

Le mulțumesc celor de la Asia Express că ne-au pus împreună, pentru că ne-am văzut una pe alta, ne-am înțeles, ne-am aceeptat și apoi ne-am pus la treabă. Nu ne mai criticați. Nu trebuie să fim toți la fel. Valerie chiar nu merită hate-ul ăla. Este o tipă sensibilă, vulnerabilă emoțional, iar ea are nevoie de iubire și de afecțiune. Eu am trecut prin multe, dar nici eu nu sunt un om rău.”, a mai spus Mirela Vaida.

Ce s-a întâmplat între Mirela Vaida și Valerie Lungu după ce au fost date afară de la cazare. Camerele nu le-au mai filmat

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