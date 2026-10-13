Ce s-a întâmplat între Mirela Vaida și Valerie Lungu după ce au fost date afară de la cazare. Camerele nu le-au mai filmat

Relația dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu a fost pusă la încercare în timpul filmărilor pentru Asia Express, după ce concurenții au fost nevoiți să își schimbe partenerii pentru o perioadă limitată.

Cele două vedete au fost nevoite să formeze o echipă, însă diferențele de personalitate și presiunea competiției au generat tensiuni care au degenerat într-un conflict vizibil pe traseu.

Mirela Vaida spune adevărul despre Valerie Lungu

La ceva timp după difuzarea episoadelor, Mirela Vaida a vorbit despre acele momente și a recunoscut că situația a fost gestionată greșit de ambele părți. Prezentatoarea a explicat că stresul, oboseala și dorința de a performa într-o competiție dificilă au contribuit la amplificarea conflictului. Ca să se calmeze, cele două au petrecut o oră în microbuzul care le-a luat de la cazare și le-a dus la hotel.

„M-am văzut și eu pe mine. Mi s-a părut că am exagerat și eu, și ea (…) Noi eram de mai demult ambalate, noi ne-am simțit că suntem la fel de impulsive și la fel de ambițioase (…) Noi am stat vreo oră în microbuz să ne revenim, să ne calmăm, după care am stat încă o oră până am ajuns la probe. Noi am avut timp să ne calmăm (…) Era clar că trebuia să ne calmăm, ne-am calmat și ne-am dus să ne facem treaba”, a spus Mirela Vaida.

Potrivit acesteia, după ce au avut ocazia să se liniștească și să privească lucrurile cu mai multă detașare, au reușit să lase în urmă neînțelegerile și să își continue parcursul în competiție. Mirela Vaida a mărturisit că, văzând imaginile difuzate la televizor, și-a analizat propriul comportament și a ajuns la concluzia că reacțiile din timpul conflictului au fost exagerate de ambele părți.

Dezvăluiri din spatele camerelor de filmat

În ciuda criticilor pe care Valerie Lungu le-a primit din partea unor telespectatori după difuzarea episoadelor, Mirela Vaida susține că experiența trăită împreună i-a oferit șansa să o cunoască mai bine pe influenceriță. Prezentatoarea spune că, dincolo de imaginea pe care publicul o vede pe ecran, există o persoană sensibilă, care are nevoie de atenție și susținere din partea celor apropiați.

„Eu am descoperit-o pe Valerie, dincolo de ce spune lumea, e o tipă mișto, e o tipă foarte sensibilă și care are nevoie de multă afecțiune și să știți că Alex este partenerul ideal pentru ea. Alex o iubește necondiționat, o sprijină necondiționat și ea e mai bună lângă el și să știți că și noi două după scandalul ăsta am funcționat mai bine, pentru că eu m-am uitat la ea ca la un copil care de multe ori are nevoie să fie privit, să fie validat (…)”, a declarat prezentatoarea.

Mirela Vaida a vorbit și despre relația dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă, partenerul acesteia în competiție. În opinia prezentatoarei, cei doi se completează foarte bine și formează una dintre cele mai puternice echipe de pe traseu, motiv pentru care au fost considerați adversari redutabili de către ceilalți concurenți.

Determinarea și ambiția de care au dat dovadă în timpul probelor au atras atenția celorlalte echipe încă de la începutul competiției. Potrivit Mirelei Vaida, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au reușit să își construiască reputația unei echipe puternice, capabile să obțină rezultate importante în lupta pentru marele premiu.

„Noi toți ne-am temut de Valerie și de Alex, sunt o echipă foarte bună (…), sunt foarte ambițioși”, a mai spus Mirela Vaida.

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Mirela Vaida și Valerie Lungu, replici acide la Asia Express. Cele două concurente s-au certat serios, iar gazdele le-au cerut să plece