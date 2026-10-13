Adevărul despre scandalul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu. De unde a pornit totul

Adevărul despre scandalul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu. De unde a pornit totul
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Mirela Vaida și Valerie Lungu, scandal la Asia Express/ sursa foto: colaj CANCAN
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După ce echipele de la Asia Express s-au schimbat, iar Mirela Vaida a pornit la drum alături de Valerie Lungu, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Cele două concurente s-au certat, au ajuns să fie date afară din casă în miezul nopții, însă, până la întâlnirea cu Irina Fodor, au reușit să își îmbunătățească relația. 

Totul a pornit în momentul în care participantele au deschis telefonul pentru a lua legătura cu localnicii care le-ar fi putut găzdui. Tensiunile au apărut după ce Mirela Vaida i-a luat telefonul din mână colegei sale, gest care a provocat o reacție puternică din partea influenceriței. Valerie Lungu a izbucnit în plâns, iar situația a devenit și mai complicată după ce gazdele s-au arătat deranjate de comportamentul celor două.

Scandal între Mirela Vaida și Valerie Lungu

Potrivit Mirelei Vaida, localnicii s-au supărat din cauza lacrimilor Valeriei, pe care le-ar fi considerat un semn de ghinion. Mai mult, aceștia ar fi anunțat și alte familii din sat despre incident, astfel că cele două nu ar mai fi putut găsi cazare în zonă.

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Prezentatoarea de la Acces Direct a povestit că a fost scoasă din pat în toiul nopții și nevoită să plece cu bagajele în stradă, experiență pe care a considerat-o umilitoare. Concurentele au fost duse ulterior la un hotel, însă conflictul nu s-a încheiat.

Nici dimineața nu a început mai bine, deoarece cele două au refuzat inițial să pornească împreună spre următoarea destinație. Pe parcurs, însă, au reușit să discute și să ajungă la un compromis. Astfel, au ajuns la Irina Fodor pe locul al cincilea, urmate de Mirela Retegan și Connie.

Înainte de a ajunge la prezentatoare, Mirela Vaida a glumit cu Valerie, ținând-o de păr, în timp ce își aminteau de replicile dure schimbate în timpul conflictului. Cele două i-au povestit Irinei Fodor prin ce au trecut, iar aceasta s-a arătat surprinsă de faptul că păreau să se înțeleagă atât de bine.

„Șocul meu este că pare că vă aveți ca surorile”, le-a spus Irina Fodor.

Sursa foto: Captură video

Mirela Vaida a explicat că împăcarea a venit după ce și-a exprimat clar limitele și i-a spus colegei sale că nu acceptă țipetele, lipsa de respect sau situațiile umilitoare. Totodată, a recunoscut că experiența a fost neplăcută și pentru că gazdele le primiseră în casa lor.

„Da, dar a trebuit să trecem printr-un drum inițiatic mai rău ca Făt-Frumos care trebuia să se lupte cu Dragoni ca să ajungă să fie Făt-Frumos. Eu i-am spus ei că după ce spun ce am avut de spus, că am niște limite clare și că nu suport ca nimeni să țipe la mine, să nu mă respecte, să ridice tonul, să mă pună într-o situație umilitoare, mai ales când suntem în fața unor oameni strâini care ne-au primit în casa lor, pentru mine lucrurile se încheie acolo.”, i-a spus Mirela Vaida Irinei Fodor. „Ne-am simțit foarte prost pentru că trecusem prin această experiență care este rușinoasă pentru noi, pentru fete. Că am făcut această situație neplăcută pentru gazde, pentru Irina a fost o situație greu de abordat”, a mai spus vedeta la testimonial.

Cum au reacționat fanii emisiunii

Între timp, fanii emisiunii s-au împărțit în două tabere. O creatoare de conținut criticat comportamentul Valeriei și a susținut că ambiția din competiție nu ar trebui să justifice lipsa de respect. În opinia sa, imaginile ridică semne de întrebare în privința limitelor pe care concurenții ar trebui să le păstreze, chiar și într-o competiție solicitantă.

„Băi, dar cât trebuie să fie premiul de la Asia Express ca să accepți să fii împinsă și certată ca la ușa cortului?!

Băi, oameni buni, eu am rămas cu o întrebare existențială după imaginile cu Valerie și Mirela Vaida!

Cum să ajungi tu, Mirela Vaida, să suporți așa ceva?!

O femeie în toată firea, cu ani de televiziune în spate, cu o carieră, cu un nume pe care îl știe o țară întreagă! Nu zic ca Vaida ar fi ușă de biserică, dar totuși.

Că, hai să fim serioși, pe Vaida o știe și mamaie de la țară, care se uită la televizor cu telecomanda învelită în pungă! Pe Valerie încă o mai caută unii pe Google să vadă dacă e concurentă sau probă-surpriză!

Și vine domnișoara cu nervii întinși ca elasticul de la chiloții bunicii, cu ambiția cât China și cu răbdarea cât bateria unui iPhone la 1%! Țipă, se agită, se enervează, iar acum vedem și imaginile astea în care pare că o împinge pe Vaida! Asta îmi dă cu virgulă. Vaida are gura mare, știm, dar de la a urla și a zbiera la agresiune mi se pare… de prost gust și ușor deplasat.”, a scris creatoarea de conținut, Alexandra Mocanu.

CITEȘTE ȘI: Cristina Cioran o critică dur pe Valerie Lungu după imaginile de la Asia Express în care apare alături de Mirela Vaida: „Cum poți să fii atât de respingătoare?

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