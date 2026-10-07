Valerie Lungu, la un pas să anuleze nunta cu Alex Gîlcă. Ce s-a întâmplat după Asia Express a distrus-o

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost la un pas să dea totul peste cap! Nici bine nu s-au așezat lucrurile după Asia Express, că influencerița a dezvăluit ce s-a întâmplat în culise. Comentariile venite după emisiune au lovit atât de tare încât cei doi au ajuns să ia în calcul anularea nunții.

Da, chiar nunta! Valerie nu s-a ferit și a spus lucrurilor pe nume. A recunoscut că reacțiile oamenilor au deranjat-o rău și că situația a ajuns într-un punct în care ea și Alex Gîlcă s-au întrebat dacă mai are rost să facă pasul cel mare.

Valerie Lungu, la un pas să amâne nunta

Influencerița a mărturisit că a rămas șocată de câtă răutate a întâlnit în jurul ei și că avalanșa de critici a lovit-o mult mai tare decât s-ar fi așteptat.

„Din păcate, în perioada aceea am ajuns chiar să ne dorim să anulăm nunta. Cu timpul, însă, am înțeles că fiecare om vede și interpretează lucrurile prin filtrul propriei persoane, al propriilor emoții și al lucrurilor pe care le poartă în interior. Dacă în tine există multă răutate, este firesc să pricepi și acțiunile celorlalți prin acest filtru și mai mult decât atât, să răspândești acea răutate mai departe”, a scris Valerie Lungu, pe Instagram.

Influencerița a mai spus că experiența Asia Express a fost una senzațională, dar nu tot ce a văzut după difuzarea episoadelor i-a picat bine. Ba chiar deloc.

„Eu nu suport minciuna”

Valerie a mărturisit că a fost șocată să descopere că anumite persoane îi vorbeau într-un fel în față, iar când ajungeau la testimoniale, schimbau placa. Și aici a fost marea dezamăgire.

Nu a dat însă nume. A preferat să nu arate cu degetul spre nimeni și să păstreze pentru ea identitatea celor despre care vorbește.

„Sincer, eram șocată și devastată, mai ales pentru că eu nu suport minciuna și urăsc prefăcătoria. Să vii să-mi spui un lucru în față, să-ți ceri scuze, iar apoi să mergi la careu și la testimoniale să vorbești urât despre mine este, din punctul meu de vedere, un comportament răutăcios și lipsit de sinceritate”, a mai scris influencerița.

În ciuda scandalului din jurul ei, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul cel mare.

Cei doi s-au căsătorit civil pe 23 septembrie, după patru ani de relație, însă au ținut momentul pentru ei câteva zile. Abia după aproximativ o săptămână au publicat imaginile.

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