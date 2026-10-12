Cristina Cioran o critică dur pe Valerie Lungu după imaginile de la Asia Express în care apare alături de Mirela Vaida: „Cum poți să fii atât de respingătoare?

Cristina Cioran o critică dur pe Valerie Lungu după imaginile de la Asia Express în care apare alături de Mirela Vaida: „Cum poți să fii atât de respingătoare?
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Ce a spus Cristina Cioran despre Valerie Lungu
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A venit momentul în emisiunea Asia Express când echipele s-au schimbat, iar Valerie Lungu va fi alături de Mirela Vaida timp de aproape trei zile. Încă de la primele interacțiuni au apărut tensiuni între cele două, iar imaginile prezentate de Antena 1 au stârnit reacții în mediul online. Cristina Cioran a comentat comportamentul influenceriței și s-a declarat surprinsă de atitudinea acesteia față de prezentatoarea TV.

După ce Irina Fodor s-a consultat cu un ghicitor care le-a citit concurenților în palmă, au fost stabilite noile perechi. Valerie Lungu a ajuns în echipă cu Mirela Vaida, însă colaborarea lor nu a început prea bine. Chiar la careu au apărut primele neînțelegeri, iar situația pare să se fi agravat după ce au pornit împreună în misiune.

Ce a spus Cristina Cioran despre Valerie Lungu

În imaginile prezentate pentru episodul următor, cele două par să se certe de mai multe ori și ajung în punctul în care refuză să mai comunice. Mai mult, într-una dintre secvențe, Mirela Vaida pare să fie împinsă de Valerie Lungu, moment care a stârnit reacții înainte de difuzarea integrală a episodului.

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După ce a văzut imaginile, Cristina Cioran a intervenit pe rețelele de socializare și a criticat comportamentul influenceriței. Actrița a mărturisit că, până acum, a apreciat ambiția lui Valerie, însă consideră că anumite gesturi depășesc limitele acceptabile.

Aceasta a atras atenția asupra momentului în care prezentatoarea ar fi fost împinsă și a spus că nu poate accepta un comportament prin care cineva ar încerca să-i facă rău intenționat unei alte persoane. Totodată, Cristina Cioran a amintit că Mirela Vaida se bucură de susținerea unui public numeros și loial, care ar putea reacționa la imaginile difuzate.

„Ați văzut emisiunea Asia express aseară dacă da, vreau să comentăm! Păi așa ceva ? E posibil ca această Valeria să se comporte în asemenea hal? Faza e că mie mi-a plăcut de ea în tot concursul că este ambițioasă că e dată naibii așa dar să ajungi să împingi pe cineva și să faci rău voit mi se pare de netolerat încă nu-mi vine să cred cum o fată atât de frumoasă și de finuță poți să fii atât de respingătoare mă gândeam că odată cu frumusețea vine și o relaxare vine și o ușurință în niciun caz atâta ură adunată într-un chip frumos… pe de altă parte această Valeria nu știe cum sunt fanii Mirelei Vaida! Valeria dragă, ți-ai pus în cap o masă de fani super loiali care iubesc pe Mirela! Iar Mirela poate sa fie cât de bossie vrea, e totuși cineva! Pe când această piscoată…. Voi ce părere aveți???”, a scris Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Antena 1

Cum au reacționat urmăritorii vedetei

Reacția sa a fost urmată de numeroase comentarii din partea internauților, mulți dintre aceștia luându-i apărarea Mirelei Vaida și criticând atitudinea lui Valerie Lungu. Unii urmăritori au făcut referire la lipsa de respect, în timp ce alții au subliniat că ambiția nu ar trebui confundată cu obrăznicia.

„Cred ca Maurice avea dreptate in legătură cu aceasta fată!”, „Să îi spui unei persoane care este cu 12 ani mai mare decât tine, „vorbești mult și prost” și cine știe câte i-a mai spus Mirelei, chiar este lipsă de educație!”, „Îmi plac persoanele ambițioase dar să nu confundăm ambiția cu tupeul și obrăznicia iar Valeria fix asta are tupeu și obrăznicie.”, „Lipsă totală de respect și bun simț.”, sunt o parte dintre comentariile lăsate de urmăritori.

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