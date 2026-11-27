Vreme îndelungată, Cosmin Seleși și Alina Pușcaș au făcut echipă și au fost în atenția telespectatorilor. Cei doi au prezentat ani la rând emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. Însă, în anul 2022, Cosmin Seleși a renunțat la contractul cu Antena 1 și a făcut transferul la PRO TV, unde prezintă emisiunea „Batem palma”. Mai mult, se pare că actorul nu s-a desprins doar de Antena 1, ci și de Alina Pușcaș . Deși au făcut echipă vreme de 16 sezoane, cei doi nu mai păstrează legătura. Ce a declarat Cosmin Seleși despre fosta lui colegă?

În anul 2012, Cosmin Seleși și Alina Pușcaș anunțau primul sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva”. Cei doi au avut lipici la public, așa că au rămas timp de 16 sezoane împreună, prezentând show-ul de la Antena 1. Însă, în anul 2022, actorul a rupt contractul cu postul de televiziune și a semnat cu postul concurent.

În prezent, Cosmin Seleși prezintă emisiunea „Batem palma” de la Pro TV. Iar locul lui la Antena 1 a fost ocupat de Pepe, care a plecat recent la Kanal D. Acum, actorul a vorbit despre relația pe care a păstrat-o cu fosta lui colegă și se pare că nu este una apropiată.

Ce relație există între Cosmin Seleși și Alina Pușcaș acum

Recent, Cosmin Seleși a vorbit despre fosta lui colegă de la „Te cunosc de undeva”. Acesta a mărturisit că după ce colaborarea lor s-a încheiat, cumva și relația dintre ei a început să dispară. Cosmin Seleși a mărturisit că nu a mai ținut legătura cu fosta colegă, dar acest lucru s-a întâmplat natural, fără să fie vorba despre o problemă între ei doi.

De asemenea, actorul a dezvăluit că acum are o relație mai apropiată cu soțul Alinei Pușcaș, care îi este medic dentist. Așa că întrevederile dintre ei au fost mai dese.

„Nu am mai ținut legătura cu Alina. Mai mult cu soțul ei, cu Mihai. Mă mai duc la el, e dentistul meu. Eu sunt pacient, el e domnul doctor. E un om extraordinar”, a declarat Cosmin Seleși, potrivit viva.ro.

Cosmin Seleși a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale colege. Cei doi se mai întâlnesc ocazional, căci copiii lor învață la aceeași școală, iar atunci când se întâlnesc mai schimbă câteva vorbe. Între ei a rămas o relație cât se poate de bună, dar nu una apropiată.

„Ei sunt oameni frumoși, au o familie frumoasă, ne mai vedem din când în când la școală, că avem copiii la aceeași școală. Ne mai vedem pe acolo. Ei au o familie tare frumoasă, Alina cu Mihai. Și trei copii minunați”, a mai spus Cosmin Seleși.

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