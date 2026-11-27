Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alertă alimentară după ce două sortimente de pastă tartinabilă, comercializate în magazinele Auchan România, au fost retrase de la vânzare. Decizia a fost luată ca măsură de precauție, în urma identificării unor modificări neobișnuite la suprafața produselor, care ar putea indica apariția mucegaiului.

Cele două sortimente vizate sunt produse de compania Firenze Com SRL din Ploiești și conțin proteină și colagen, fără zahăr adăugat, fiind îndulcite cu îndulcitori. Primul produs este pasta tartinabilă din fructe de pădure, iar cel de-al doilea are în compoziție mango, fructul pasiunii și piersică.

Ambele variante sunt comercializate în ambalaje de 220 de grame și fac parte din același lot, identificat cu numărul L260729. Deși termenul de valabilitate înscris pe ambalaj este 29 iulie 2028, consumatorii sunt sfătuiți să nu le consume, având în vedere problemele observate.

„ANSVSA informează consumatorii că FIRENZE COM SRL, în colaborare cu reţeaua de magazine Auchan România, a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină şi colagen. Decizia a fost luată în urma identificării unor modificări vizibile şi atipice la suprafaţa produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului”, a anunţat ANSVSA, într-un comunicat de presă

Clienții sunt îndemnați să le aducă în magazin

Potrivit informațiilor transmise de ANSVSA, retragerea de la comercializare și rechemarea produselor au fost inițiate de producător, în colaborare cu rețeaua Auchan România. Măsura a fost luată după observarea unor modificări vizibile și atipice pe suprafața pastelor tartinabile, care ridică suspiciuni privind o posibilă dezvoltare a mucegaiului.

Persoanele care au cumpărat unul dintre cele două sortimente trebuie să verifice numărul lotului de pe ambalaj. Dacă acesta este L260729, produsul nu trebuie consumat.

Acesta poate fi returnat la magazinul Auchan de unde a fost achiziționat, la Serviciul Clienți, până la data de 8 decembrie 2026. Pentru restituirea banilor este necesară prezentarea bonului fiscal.

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