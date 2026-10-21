Secretul medicului Mihail Pautov pentru a învinge pofta de dulce! Ce trebuie să faci în primele două săptămâni

Pofta de dulce este una dintre cele mai frecvente provocări pentru persoanele care încearcă să adopte o alimentație echilibrată, iar promisiunea că de mâine nu vor mai mânca zahăr ajunge, de multe ori, să fie încălcată. Medicul Mihail Pautov explică de ce simpla voință nu este întotdeauna suficientă pentru a controla consumul excesiv de dulciuri și propune un plan organizat pe parcursul a opt săptămâni. În locul restricțiilor drastice, specialistul recomandă identificarea momentelor în care apare pofta, stabilizarea obiceiurilor alimentare și reducerea treptată a zahărului adăugat. Potrivit medicului, cheia schimbării nu constă în interzicerea completă a dulciurilor de pe o zi pe alta, ci în construirea unei strategii clare, pe care creierul să o poată urma.

De ce nu reușim să renunțăm la dulciuri, chiar dacă ne promitem acest lucru

Mulți oameni cunosc sentimentul de vinovăție care apare după o zi în care au consumat mai multe dulciuri decât și-ar fi dorit. De cele mai multe ori, prima reacție este o promisiune categorică: începând de mâine, zahărul va dispărea complet din alimentație. Numai că, după câteva zile sau chiar după câteva ore, pofta reapare, iar persoana ajunge să repete același comportament.

Medicul Mihail Pautov atrage atenția că acest cerc al promisiunilor și al renunțărilor nu trebuie interpretat automat ca o dovadă de slăbiciune sau de lipsă de disciplină. În opinia sa, una dintre principalele probleme este absența unei strategii care să ofere direcție și să transforme intenția într-un comportament concret.

„Ah, am mâncat prea mult dulce azi. Daniel, deci mâine nu mai pun mâna pe dulce. Și s-a întâmplat din nou același lucru. Mâncatul excesiv de dulce nu este o lipsă de voință, nu e doar o poftă trecătoare, nu se rezolvă doar cu disciplină strictă”, explică medicul Mihail Pautov.

Astfel, încercarea de a elimina brusc dulciurile, fără a înțelege când și de ce apare nevoia de a le consuma, poate fi dificil de susținut pe termen lung. Medicul propune o abordare diferită, în care schimbarea începe cu observarea propriilor obiceiuri și continuă cu pași mici, dar bine definiți.

Creierul are nevoie de un plan pentru a controla pofta de dulce

Un rol important în luarea deciziilor îl are cortexul prefrontal, regiune a creierului implicată în planificare, autocontrol și evaluarea consecințelor propriilor acțiuni. Acesta contribuie inclusiv la deciziile alimentare, cum ar fi alegerea de a mânca sau de a refuza o bucată de ciocolată.

Mihail Pautov explică faptul că, atunci când o persoană încearcă să își schimbe comportamentul alimentar, simpla interdicție nu este suficientă. Creierul are nevoie de obiective clare, de susținere și de o strategie care să poată fi aplicată în situațiile în care apare tentația.

„Asta pentru că nu a existat un plan la mijloc. Și acest cortex prefrontal, care ia decizia dacă vei mânca sau nu ciocolata, este cel care are nevoie de claritate, este cel care are nevoie de un plan, e cel care are nevoie de o susținere și e cel care are nevoie de înțelegere”, explică specialistul.

În această abordare, reducerea consumului de dulciuri nu mai este privită ca o luptă permanentă cu propria voință, ci ca un proces în care persoana învață să își recunoască obiceiurile și să le modifice treptat.

Planul prezentat de medic este împărțit în trei etape, fiecare având un obiectiv diferit: identificarea factorilor care declanșează pofta, stabilizarea alimentației și reducerea progresivă a zahărului adăugat.

Săptămânile 1 și 2: Descoperă când apare pofta de dulce și ce o declanșează

Prima etapă a planului propus de Mihail Pautov nu presupune eliminarea dulciurilor, ci observarea atentă a momentelor în care apare dorința de a le consuma. Medicul recomandă ținerea unui jurnal alimentar, în care să fie notate situațiile și momentele zilei asociate cu pofta de zahăr.

Această metodă poate ajuta la identificarea unor tipare care, în mod obișnuit, trec neobservate. De exemplu, o persoană poate descoperi că simte nevoia de ceva dulce după o zi solicitantă, atunci când este obosită sau în anumite momente ale programului zilnic. Acestea sunt exemple de posibili factori declanșatori, nu explicații valabile pentru fiecare persoană.

„În primul rând, în prima săptămână sau săptămâna 1-2, săptămâna de diagnostic, notează în jurnal când apare pofta de dulce. E foarte important să faci legătura între trigger și această poftă”, recomandă medicul.

Scopul acestei etape este ca persoana să înțeleagă mai bine contextul în care consumă dulciuri. Odată identificați factorii declanșatori, devine mai ușor să fie construite strategii adaptate propriului stil de viață.

În loc să își impună din prima zi o restricție severă, persoana începe prin a observa comportamentul pe care dorește să îl schimbe, fără să transforme fiecare abatere într-un motiv de vinovăție.

Săptămânile 3 și 4: Proteine la micul dejun, mese consistente și mai multă mișcare

După identificarea momentelor în care apare pofta de dulce, medicul propune o etapă dedicată stabilizării obiceiurilor alimentare. În săptămânile trei și patru, accentul cade pe organizarea meselor, pe hidratare și pe introducerea unor perioade scurte de mișcare după masă.

Mihail Pautov recomandă un mic dejun care să conțină proteine și fibre, precum și trei mese consistente pe parcursul zilei. În același timp, specialistul sugerează reducerea gustărilor consumate impulsiv, deoarece acestea pot deveni un obicei greu de controlat.

O altă recomandare este consumul unei cantități suficiente de apă, alături de aproximativ 15 minute de mers pe jos după mese. Activitatea fizică ușoară de după masă poate contribui la reglarea răspunsului glicemic, fără a fi nevoie de antrenamente intense.

„Săptămâna 3-4, stabilizare metabolică: la mic dejun mănâncă proteine, fibre, 3 mese consistente, mai puține snack-uri impulsive, consumă suficientă apă și 15 minute de mers după mese, care vor modula biochemia”, explică Mihail Pautov.

Prin această etapă, medicul urmărește crearea unei rutine alimentare mai previzibile, care să reducă situațiile în care dulciurile sunt consumate automat, fără o decizie conștientă.

Important este ca mesele să fie adaptate nevoilor fiecărei persoane, deoarece numărul și structura lor pot varia în funcție de program, nivelul de activitate și eventualele recomandări medicale individuale.

Săptămânile 5–8: Cum reduci zahărul fără să renunți brusc la tot ce îți place

Ultima etapă a planului se concentrează asupra reducerii progresive a zahărului adăugat. În locul unei interdicții totale, Mihail Pautov recomandă schimbări mici, aplicate consecvent, astfel încât gustul și obiceiurile alimentare să se poată adapta în timp.

Medicul oferă exemplul zahărului adăugat în cafea, o rutină zilnică pentru multe persoane. Dacă cineva obișnuiește să își îndulcească băutura, poate începe prin reducerea cantității la jumătate, apoi la un sfert, până când ajunge să consume cafeaua fără zahăr.

„Săptămâna 5-8, redu treptat zahărul adăugat în cafea, un pic cu jumătate, apoi un sfert, apoi deloc”, recomandă specialistul.

Această strategie poate fi aplicată și altor obiceiuri care presupun consumul frecvent de zahăr adăugat, însă ritmul schimbării trebuie să fie unul realist și sustenabil.

Avantajul reducerii treptate este că persoana nu trebuie să transforme alimentația într-o succesiune de interdicții. În schimb, poate urmări progresul făcut de la o săptămână la alta și poate construi o relație mai echilibrată cu dulciurile.

Pofta de dulce poate fi gestionată prin schimbări mici, repetate în timp

Mesajul central transmis de medicul Mihail Pautov este că reducerea consumului excesiv de dulciuri nu ar trebui să înceapă cu promisiuni drastice, ci cu un plan concret, împărțit în etape ușor de urmărit.

În primele două săptămâni, persoana își observă comportamentul și identifică momentele în care apare pofta. În următoarele două săptămâni, încearcă să își organizeze mesele, să se hidrateze corespunzător și să introducă mișcarea după masă, iar în ultima parte a programului începe să reducă treptat cantitatea de zahăr adăugat.

Planul de opt săptămâni reprezintă o propunere de schimbare a obiceiurilor, nu o garanție că pofta de dulce va dispărea complet la finalul perioadei. Totuși, o asemenea abordare poate fi mai ușor de urmat decât încercarea de a elimina toate dulciurile peste noapte.

În loc să se concentreze exclusiv pe ceea ce nu mai are voie să mănânce, persoana își poate construi o rutină în care deciziile alimentare devin mai conștiente, iar consumul de zahăr este redus treptat, fără presiunea unei schimbări radicale de pe o zi pe alta.

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