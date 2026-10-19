Ne-au mințit părinții toată copilăria?! Ce se întâmplă, de fapt, dacă înghiți guma de mestecat. Dr. Pautov spune adevărul!

Generații întregi de copii au crescut cu avertismentul că, dacă înghit accidental o gumă de mestecat, aceasta va rămâne în stomac timp de șapte ani, pentru că organismul nu o poate digera. Medicul Mihail Pautov explică de unde vine confuzia care a transformat această poveste într-unul dintre cele mai cunoscute mituri despre sănătate și arată ce se întâmplă, în realitate, cu guma după ce ajunge în tubul digestiv. Deși este adevărat că baza gumei nu poate fi descompusă de enzimele digestive, asta nu înseamnă că rămâne blocată în stomac. Există însă și situații în care înghițirea repetată a gumei poate deveni periculoasă, în special în cazul copiilor mici.

Mitul care a speriat generații întregi de copii. De ce tocmai șapte ani?

Aproape fiecare copil a auzit măcar o dată avertismentul că nu trebuie să înghită guma de mestecat, deoarece aceasta ar putea rămâne în stomac ani întregi, provocând probleme de sănătate. Povestea a fost transmisă de la o generație la alta, de multe ori fără ca adulții care o repetau să știe dacă există vreo explicație medicală în spatele ei. Cifra de șapte ani a devenit atât de cunoscută încât, pentru foarte mulți oameni, a ajuns să fie acceptată drept un adevăr incontestabil.

Medicul Mihail Pautov atrage atenția că această convingere este unul dintre acele mituri care au supraviețuit tocmai pentru că pornesc de la un detaliu real, interpretat însă complet greșit. Specialistul amintește cât de răspândită este povestea și pune sub semnul întrebării originea acestei perioade de șapte ani, pentru care nu există o justificare medicală.

„Aproape toți am crescut cu aceeași frază, spusă de un adult speriat: dacă înghiți guma, îți rămâne 7 ani în stomac, și e una dintre puținele povești pe care le-am crezut cu toții în același timp, deși nimeni nu știe de unde a pornit și de ce tocmai 7 ani (trimite asta cuiva care încă o crede!).”

Guma de mestecat chiar nu poate fi digerată. Ce se întâmplă cu ea în stomac

Explicația pentru persistența acestui mit este legată de compoziția gumei de mestecat, care conține o bază alcătuită din materiale elastice și rășini pe care organismul uman nu le poate descompune prin procesele obișnuite ale digestiei. Spre deosebire de alimentele care sunt transformate în substanțe nutritive și absorbite, baza gumei trece prin sistemul digestiv fără să fie descompusă în mod semnificativ.

Acest lucru nu înseamnă însă că guma rămâne în stomac sau că se lipește de pereții acestuia, așa cum sugerează unele dintre poveștile populare. Medicul Mihail Pautov explică faptul că incapacitatea organismului de a digera un material nu trebuie confundată cu imposibilitatea de a-l elimina.

„Ce e interesant e că jumătate din poveste e adevărată, iar tocmai jumătatea aia o face credibilă: GUMA chiar nu se digeră, pentru că baza ei e făcută din cauciucuri și rășini, iar nicio enzimă din corpul tău nu are cum să le desfacă. Daar, atunci unde dispare, dacă nu se digeră?”

Cum elimină organismul guma înghițită. Explicația medicului Mihail Pautov

Pentru a înțelege ce se întâmplă cu o gumă de mestecat înghițită accidental, trebuie făcută diferența dintre digestie și tranzitul intestinal, două procese care funcționează împreună, dar care au roluri distincte. Digestia presupune descompunerea alimentelor în componente care pot fi absorbite și utilizate de organism, în timp ce tranzitul intestinal asigură deplasarea conținutului prin tubul digestiv și eliminarea resturilor care nu pot fi absorbite.

Mușchii din pereții tubului digestiv se contractă ritmic, printr-un mecanism numit peristaltism, împingând conținutul înainte indiferent dacă toate componentele acestuia au fost digerate. Tocmai de aceea, anumite resturi alimentare, precum învelișul boabelor de porumb sau unele semințe, pot fi eliminate fără să fi fost complet descompuse, iar același principiu se aplică și bazei gumei de mestecat.

„Aici e greșeala de logică din care s-a născut mitul, pentru că tubul digestiv face 2 lucruri diferite, pe care noi le confundăm: pe de o parte desface mâncarea în bucăți destul de mici cât să treacă în sânge, iar pe de altă parte împinge mai departe tot ce primește, cu mușchi care se contractă val după val, ca o bandă rulantă căreia nu-i pasă dacă marfa a fost procesată sau nu. De aceea ies întregi și boabele de porumb, și sâmburii, și guma.”

În cât timp este eliminată guma? Ce arată un studiu realizat încă din 1969

Medicul Mihail Pautov aduce în discuție și o metodă utilizată pentru evaluarea tranzitului intestinal, bazată pe administrarea unor mici markeri care pot fi observați la radiografie. Prin urmărirea timpului necesar pentru eliminarea acestora, cercetătorii pot estima cât de repede se deplasează conținutul prin intestin, fără ca materialele respective să trebuiască să fie digerate.

Specialistul face referire la un studiu din 1969, în care au fost urmăriți 25 de participanți sănătoși. Potrivit explicației sale, fiecare dintre aceștia a eliminat primul marker în cel mult trei zile, ceea ce ilustrează faptul că materialele nedigerabile pot traversa tubul digestiv și pot fi eliminate într-un interval relativ scurt.

„Exact așa măsurăm, de altfel, cât de repede merge banda: dăm omului să înghită bucățele de plastic care se văd pe radiografie și numărăm zilele până ies, iar în studiul din 1969 care a inventat metoda, toți cei 25 de oameni sănătoși au eliminat prima bucățică în cel mult 3 zile.”

Așadar, o gumă înghițită accidental nu rămâne în mod normal în stomac timp de șapte ani, ci este transportată mai departe prin tubul digestiv și eliminată odată cu materiile fecale, de regulă în câteva zile. Durata exactă poate varia de la o persoană la alta, în funcție de tranzitul intestinal.

Când poate deveni periculoasă guma înghițită. Cazurile unor copii care au suferit blocaje intestinale

Deși mitul celor șapte ani este fals, medicul Mihail Pautov subliniază că există și situații în care înghițirea gumei de mestecat poate provoca probleme medicale reale. Riscul este legat în special de consumul repetat și de înghițirea frecventă a gumei, mai ales în cazul copiilor mici, al căror tub digestiv este mai îngust.

Specialistul amintește un raport medical publicat în 1998, în care au fost descrise trei cazuri de copii care au prezentat blocaje digestive asociate cu guma de mestecat. În două dintre situații, problema a fost legată de obiceiul de a înghiți gumă în mod repetat, ceea ce a favorizat acumularea acesteia într-o masă compactă, dificil de eliminat.

„Excepția există și merită spusă la fel de clar: într-un raport din 1998 sunt descriși 3 copii mici la care guma chiar a făcut blocaje, iar la 2 dintre ei problema venea din obiceiul de a înghiți guma zi de zi, până s-a strâns un ghem într-un intestin mult mai îngust decât al unui adult. Așa că o gumă înghițită din greșeală iese în câteva zile, iar la copiii mici e bine doar să nu devină obicei.”

Ce trebuie să faci dacă ai înghițit accidental o gumă de mestecat

Explicațiile medicului Mihail Pautov arată că înghițirea accidentală a unei singure gume de mestecat nu reprezintă, în mod obișnuit, un motiv de panică, deoarece organismul o poate elimina fără să fie nevoie să o digere. Nu există niciun mecanism prin care aceasta să rămână automat șapte ani în stomac, iar în condițiile unui tranzit intestinal normal, guma își continuă drumul prin sistemul digestiv până la eliminare.

Totuși, guma de mestecat nu este destinată înghițirii, iar în cazul copiilor mici este important ca acest comportament să nu se repete. Înghițirea frecventă a mai multor bucăți poate crește riscul formării unei acumulări care să împiedice tranzitul intestinal, chiar dacă asemenea complicații sunt rare.

Dacă după înghițirea gumei apar dureri abdominale puternice, vărsături, balonare accentuată sau imposibilitatea eliminării gazelor și a scaunului, este necesară evaluarea medicală, deoarece aceste simptome pot indica o obstrucție intestinală.

Concluzia este că avertismentul transmis de generații întregi de părinți conține un sâmbure de adevăr, dar nu din motivul pe care îl invocă. Guma nu este digerată complet, însă acest lucru nu o împiedică să fie eliminată din organism. Adevăratul risc nu este că ar rămâne șapte ani în stomac, ci că înghițirea repetată, în special la copiii mici, poate duce în cazuri rare la blocaje digestive.

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