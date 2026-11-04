Cât a plătit un bucureștean pentru o singură felie de cozonac, în supermarket-ul Auchan din Drumul Taberei

Cât a plătit un bucureștean pentru o singură felie de cozonac, în supermarket-ul Auchan din Drumul Taberei
Cât costă o felie de cozonac în Auchan?/ sursă foto: Facebook
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Pentru că tot se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, cei mai pofticioși dintre români au dat deja iama în căutare de cozonaci. Producătorii din marile lanțuri de supermarketuri din țară au scos pe rafturi și variante la gramaj redus. Cât a plătit un bucureștean pentru o singură felie de cozonac, în Auchan din Drumul Taberei?

Vremea rece de afară din ultimele zile i-a dus pe unii români cu gândul la sărbătorile de iarnă și la perioada în care cozonacul este vedetă la mesele festive. Pentru cei care nu mai au răbdare și vor să își stăpânescă poftele, brutarii de la supermerketul Auchan din Drumul Taberei au copt deja primii cozonaci.

Cât costă o felie de cozonac în Auchan/ sursă foto: Facebook

Cumpărătorii au posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de variante, pentru toate gusturile și bugetele, printre care și o singură felie de cozonac. Un român și-a încercat norocul într-unul dintre supermarketurile din București și a descoperit că o felie de cozonac cu nucă, stafide, rahat și cacao (de 492 de grame) costă 27 de lei.

„Nu vă supărați, dar eu nu pot înțelege prețurile acestea. 27 de lei o felie de cozonac? Vi se pare normal?”, a scris un utilizator pe o Facebook.

27 de lei costă o felie de cozonac de aproape 500 de grame/ sursă foto: Facebook

Postarea acestuia a stârnit dezbateri intense despre gramajul feliei de cozonac, ingredientele de pe ambalaj și prețul acesteia. Oamenii au reacționat într-un număr impresionant. În funcție de posibilitățile și interesele fiecăruia părerile au fost împărțite.

„492 de grame are felia”

„La ce listă de ingrediente are nu l-aș lua nici pe gratis”

„Felie” de jumătate de kg? Dacă e ieftin, de ce e ieftin, dacă e scump, de ce e scump?”

„E perfect normal. Felia aia are aproape jumătate de kilogram. Dacă nu l-ați încercat, vi-l recomand. E plin de umplutură, e foarte gustos”

„Totuși, are jumătate de kg, deci nu e doar o felie”

„Ce felie de cozonac are jumătate de kilogram?”

„Cine dracu dă pe aia 27 de lei?”

„Mai bine lăsați-l acolo. E scumpă o felie de cozonac, luați o caserolă de pui”

„Dacă încercați să-l faceți acasă, veți avea un dulce mai sănătos, mai ieftin și o satisfacție mare. ”

„Asta e pâine cu 10 rânduri de E-uri”

„Normal că nu e normal. Eu nu cumpăr pentru că așa susțin acele prețuri. Eu sunt bărbat și-mi fac singur acasă”, au fost o parte din reacțiile oamenilor.

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