Câte săptămâni rezistă cozonacul în congelator? După cât timp trebuie aruncat, de fapt

De: Denisa Crăciun 15/04/2026 | 15:50
Paștele a trecut și cu siguranță preparatele de la masa festivă au rămas. Pentru a nu face risipă alimentară există diferite metode prin care poți refolosi mâncarea. De asemenea, unele dintre ele pot fi puse la păstrare în congelator. Unul dintre ele este chiar cozonacul.

Cozonacul este unul dintre cele mai iubite preparate românești. De asemenea, este nelipsit de la masa de Paște, fiind un desert specific pentru sărbătorile pascale. În fiecare an se pregătesc în cantități mai mari, iar în final ajunge să se usuce și să fie aruncat. Totuși, dacă este păstrat în anumite condiții poate fi gustos chiar și după o perioadă mai îndelungată.

Câte săptămâni poate rezista cozonacul

Cozonacul este fără doar și poate unul dintre cele mai gustoase și așteptate elemente dulci de la masa de Paște și nu numai. Acesta poate fi păstrat în condiții optime în congelator, iar dacă este ambalat corect își poate menține gustul și textura perfectă. În plus, el rezistă până la 3 luni maxim, adică în jur de 13 săptămâni. Ba mai mult, gospodinele folosesc câteva trucuri interesante pentru păstrare. Totuși, puțini știu aceste metode.

Cel mai important lucru de menționat este că nu este bine să pui niciodată cozonacul cald în congelator. Trebuie să aștepți să se răcească singur, la temperatura camerei pentru a evita condensul. Acest fenomen transformă preparatul în gheață și își va pierde complet textura. Un truc adesea folosit este să tai cozonacul felii. În acest mod, atunci când ai poftă de desert nu va fi nevoie să îl scoți pe tot din congelator, ci cât vrei să mănânci. Ambalarea dublă este o altă tehnică incredibilă. Dacă îl învelești strâns în folie alimentară de plastic, iar apoi îl pui într-o pungă de congelare cu fermoar se va elimina aerul, iar asta păstrează în mod sigur cozonacul. De asemenea, un alt aspect important este să știi data la care îl introduci în congelator. Pentru a fi sigur de asta poți nota cu un marker pe pungă data exactă și așa poți verifica cât ar mai putea rămâne la păstrare în siguranță. Așadar, dacă ți-a mai rămas ceva cozonac de la Paște, poți aplica și tu aceste metode prin care poți „prelungi viața” desertului.

VEZI ȘI: Nu este o eroare! Cu cât se vinde un cozonac Panettone, la reducere, în Mega Image

Cum faci cozonac de Paște după rețeta lui Sorin Bontea. Va fi pufos și gustos!

Iți recomandăm
Zodia care își va găsi sufletul pereche în această primăvară. Există însă un revers al medaliei: Experții în astrologie anunță probleme pe plan financiar
Știri
Zodia care își va găsi sufletul pereche în această primăvară. Există însă un revers al medaliei: Experții în…
Detalii explozive despre furtul Coifului de la Coțofenești. Capcana ca în filme pusă la cale de polițiști pentru suspecți
Știri
Detalii explozive despre furtul Coifului de la Coțofenești. Capcana ca în filme pusă la cale de polițiști pentru…
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Mediafax
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la...
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Restricții pentru femei impuse din această vară în Grecia. Reguli noi, cu amenzi de până la 3.000 de euro
Adevarul
Restricții pentru femei impuse din această vară în Grecia. Reguli noi, cu amenzi...
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii....
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și...
Parteneri
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Click.ro
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Top mașini second-hand de care să fugi în 2026. Cele mai stricăcioase modele
Promotor.ro
Top mașini second-hand de care să fugi în 2026. Cele mai stricăcioase modele
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Revine caseta: Gadhouse Miko, player portabil retro cu Bluetooth lansat în 2026
go4it.ro
Revine caseta: Gadhouse Miko, player portabil retro cu Bluetooth lansat în 2026
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte...
