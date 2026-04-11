Nu este o eroare! Cu cât se vinde un cozonac Panettone, la reducere, în Mega Image

Panettone Classico, desertul italian asociat cu perioada sărbătorilor, rămâne prezent în ofertele marilor lanțuri de retail, însă reducerile aplicate în această perioadă sunt vizibil limitate.

Deși produsul este promovat intens pe rafturi, diferența de preț dintre valoarea inițială și cea redusă este relativ mică, ceea ce sugerează o strategie comercială orientată mai degrabă spre menținerea marjei decât spre atragerea clienților prin discounturi semnificative.

Nu este o eroare!

Brandul „Excellent Everyday Special” se numără printre produsele expuse în mod vizibil, cu varianta Panettone Classico de 500 de grame. Ambalajul pune accent pe ingredientele tradiționale, precum stafidele și aroma de portocală, însă prețul promoțional nu reprezintă o scădere considerabilă.

Eticheta de raft indică o reducere de la 25,99 lei la 23,39 lei, o diferență de aproximativ 2,60 lei, insuficientă pentru a fi percepută ca o ofertă puternică în contextul promoțiilor de sezon.

Cu cât se vinde un cozonac Panettone, la reducere, în Mega Image

Prețul pe kilogram, afișat la 46,78 lei, confirmă faptul că produsul rămâne într-o zonă de preț medie, fără a coborî în segmentul ofertelor agresive. În comparație cu alte produse de patiserie sezonieră, panettone-ul beneficiază de o vizibilitate ridicată, însă nu și de o reducere care să influențeze decisiv comportamentul de cumpărare. Retailerii par să mizeze pe faptul că panettone-ul este un produs tradițional căutat în această perioadă, chiar și fără discounturi majore.

Din punct de vedere nutrițional, produsul păstrează valorile calorice specifice categoriei, aproximativ 360 kcal la 100 de grame. Această informație este afișată clar pe ambalaj, însă nu reprezintă un factor determinant în decizia de achiziție în perioada sărbătorilor, când consumatorii prioritizează tradiția și varietatea produselor festive.

CITEŞTE ŞI: Din ce este făcut cel mai popular salam de biscuiți din România, de fapt. Se găsește în toate supermarket-urile din țara noastră, dar ce scrie pe etichetă?

Leguma banală care se vinde cu 90 lei kilogramul. Românii nu mai fac față prețurilor record