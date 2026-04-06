Leguma banală care se vinde cu 90 lei kilogramul. Românii nu mai fac față prețurilor record

Prețurile la fructe și legume au înregistrat creșteri accentuate în piețele din București, iar cumpărăturile obișnuite au devenit o povară tot mai mare pentru mulți consumatori. Roșiile românești au ajuns să fie tratate ca un produs premium, unele tarabe afișând prețuri care urcă până la 90 de lei pentru un kilogram.

Scumpirile au alimentat dezbaterea privind cauzele reale ale acestor majorări, în contextul în care unii consumatori suspectează specula, iar alții pun totul pe seama efectelor economice generate de tensiunile internaționale.

Leguma banală care se vinde cu 90 lei kilogramul

Specialiștii atrag atenția că evoluția prețurilor este influențată de mai mulți factori, de la costurile tot mai mari la combustibil și energie, până la inflație și cererea ridicată înaintea sărbătorilor pascale.

Producătorii care își vând marfa în piețe resping acuzațiile de speculă și afirmă că prețurile reflectă cheltuielile crescute din spatele producției și comercializării. Ei menționează costurile de transport, energia necesară pentru sere, dar și taxele pentru închirierea tarabelor sau alte cheltuieli zilnice care se adaugă la prețul final.

În prezent, un kilogram de castraveți poate costa până la 25 de lei, o salată verde se vinde cu aproximativ 5 lei bucata, iar spanacul ajunge la 8 lei kilogramul. Ceapa și ridichiile sunt comercializate cu prețuri cuprinse între 2 și 5 lei pe legătură. La capitolul fructe, scumpirile din ultimul an sunt estimate la aproximativ 16%, perele fiind vândute cu 12 lei kilogramul, iar merele cu 8 lei.

Românii nu mai fac față prețurilor record

Tot mai mulți cumpărători se declară nemulțumiți de prețurile crescute înainte de sărbători și spun că sunt nevoiți să reducă din cantitățile cumpărate.

„Banii sunt puțini și nu mai vreau, vreau doar două legături de ceapă”, afirmă aceștia.

În acest context, coaliția de guvernare a decis să prelungească pentru încă trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care include și fructele și legumele, cu scopul de a tempera creșterea prețurilor din piețe.

