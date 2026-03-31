Roșiile românești, lux înainte de Paște. Cât plătesc românii în piețe și supermarketuri

De: David Ioan 31/03/2026 | 21:48
Roșiile românești, considerate de mulți un simbol al gustului autentic, au ajuns în 2026 să fie un adevărat produs de lux înainte de Paște.

Primele tomate din sere au apărut deja pe piață, însă prețurile sunt mult peste nivelul obișnuit, iar diferența dintre cât încasează producătorii și cât plătesc consumatorii este semnificativă.

În luna martie, roșiile extratimpurii sunt printre cele mai scumpe produse din supermarketuri și piețe. Motivul principal îl reprezintă costurile ridicate de producție, în special cele legate de încălzirea serelor pe timpul iernii și începutului de primăvară. Potrivit estimărilor din sectorul agricol, în 2026 prețul roșiilor la poarta fermei se situează, în medie, între 45 și 55 de lei pe kilogram.

În unele cazuri, mai ales pentru primele loturi, prețurile pot urca chiar spre 50–60 de lei/kg, în funcție de costurile fiecărui producător. Fermierii explică aceste valori prin cheltuielile tot mai mari: energie electrică, combustibil pentru încălzire, dar și condițiile meteo nefavorabile. Lipsa soarelui din timpul iernii a afectat culturile, ceea ce a dus la producții mai mici și, implicit, la prețuri mai mari.

Cu toate acestea, producătorii nu sunt cei care obțin cel mai mare profit. Diferența majoră apare în momentul în care roșiile ajung la intermediari și, ulterior, pe rafturile magazinelor.

După ce trec prin lanțul de distribuție, prețurile cresc semnificativ. În martie 2026, roșiile românești se vând cu aproximativ 70 până la 100 de lei pe kilogram în piețe și supermarketuri. Există deja cazuri concrete în care un kilogram a ajuns la aproape 70 de lei, preț considerat de mulți prohibitiv.

Această diferență mare între prețul de producție și cel final este explicată prin adaosurile comerciale, costurile de transport și depozitare, dar și prin marjele aplicate de retailerii mari. Practic, până să ajungă pe masa consumatorului, roșia își poate dubla sau chiar tripla prețul.

Cât plătesc românii în piețe și supermarketuri

Perioada de dinaintea Paștelui coincide cu începutul sezonului pentru roșiile românești din sere. Cantitățile disponibile sunt mici, iar cererea este mare, ceea ce duce automat la creșteri de preț. În plus, producția în extrasezon este costisitoare. Fermierii trebuie să mențină temperaturi ridicate în solarii, să folosească iluminat artificial și să suporte costuri ridicate pentru energie. Toate acestea se reflectă în prețul final.

Specialiștii din domeniu spun că roșiile din martie trebuie privite ca un produs premium. Practic, consumatorii plătesc pentru faptul că pot avea acces la tomate românești înainte de sezonul natural.

Există, totuși, și o veste bună pentru consumatori. Pe măsură ce vremea se încălzește și producția crește, prețurile ar trebui să scadă treptat. În lunile aprilie și mai, oferta va deveni mai consistentă, iar competiția dintre producători va duce la ajustarea tarifelor.

Cu toate acestea, fermierii avertizează că roșiile nu vor mai ajunge la nivelurile de preț din anii trecuți. Costurile de producție rămân ridicate, iar acest lucru se va reflecta în continuare în prețurile de pe piață.

În 2026, roșiile românești de dinainte de Paște sunt mai degrabă un lux decât un produs de bază. Cu prețuri care pornesc de la aproximativ 45–55 lei/kg la producător și ajung până la 70–100 lei/kg pentru consumatori, diferența este semnificativă.

CITEŞTE ŞI: Reducerea momentului în LIDL. Produsul de lux care costă doar 49.99 lei, toată săptămâna aceasta

Ce se întâmplă în corpul tău după ce mănânci portocale. Schimbarea apare rapid

Iți recomandăm
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr.…
Doliu în fotbalul internațional! Borislav Mihailov, fostul căpitan al naționalei Bulgariei, a murit la 63 de ani
Știri
Doliu în fotbalul internațional! Borislav Mihailov, fostul căpitan al naționalei Bulgariei, a murit la 63 de ani
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
Mediafax
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar...
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus
Gandul.ro
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime și e dotată cu bucătărie, baie și dormitor
Adevarul
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Mediafax
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Click.ro
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu...
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Digi 24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus
Gandul.ro
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul...
