Roșiile românești, lux înainte de Paște. Cât plătesc românii în piețe și supermarketuri

Roșiile românești, considerate de mulți un simbol al gustului autentic, au ajuns în 2026 să fie un adevărat produs de lux înainte de Paște.

Primele tomate din sere au apărut deja pe piață, însă prețurile sunt mult peste nivelul obișnuit, iar diferența dintre cât încasează producătorii și cât plătesc consumatorii este semnificativă.

Roșiile românești, lux înainte de Paște

În luna martie, roșiile extratimpurii sunt printre cele mai scumpe produse din supermarketuri și piețe. Motivul principal îl reprezintă costurile ridicate de producție, în special cele legate de încălzirea serelor pe timpul iernii și începutului de primăvară. Potrivit estimărilor din sectorul agricol, în 2026 prețul roșiilor la poarta fermei se situează, în medie, între 45 și 55 de lei pe kilogram.

În unele cazuri, mai ales pentru primele loturi, prețurile pot urca chiar spre 50–60 de lei/kg, în funcție de costurile fiecărui producător. Fermierii explică aceste valori prin cheltuielile tot mai mari: energie electrică, combustibil pentru încălzire, dar și condițiile meteo nefavorabile. Lipsa soarelui din timpul iernii a afectat culturile, ceea ce a dus la producții mai mici și, implicit, la prețuri mai mari.

Cu toate acestea, producătorii nu sunt cei care obțin cel mai mare profit. Diferența majoră apare în momentul în care roșiile ajung la intermediari și, ulterior, pe rafturile magazinelor.

După ce trec prin lanțul de distribuție, prețurile cresc semnificativ. În martie 2026, roșiile românești se vând cu aproximativ 70 până la 100 de lei pe kilogram în piețe și supermarketuri. Există deja cazuri concrete în care un kilogram a ajuns la aproape 70 de lei, preț considerat de mulți prohibitiv.

Această diferență mare între prețul de producție și cel final este explicată prin adaosurile comerciale, costurile de transport și depozitare, dar și prin marjele aplicate de retailerii mari. Practic, până să ajungă pe masa consumatorului, roșia își poate dubla sau chiar tripla prețul.

Cât plătesc românii în piețe și supermarketuri

Perioada de dinaintea Paștelui coincide cu începutul sezonului pentru roșiile românești din sere. Cantitățile disponibile sunt mici, iar cererea este mare, ceea ce duce automat la creșteri de preț. În plus, producția în extrasezon este costisitoare. Fermierii trebuie să mențină temperaturi ridicate în solarii, să folosească iluminat artificial și să suporte costuri ridicate pentru energie. Toate acestea se reflectă în prețul final.

Specialiștii din domeniu spun că roșiile din martie trebuie privite ca un produs premium. Practic, consumatorii plătesc pentru faptul că pot avea acces la tomate românești înainte de sezonul natural.

Există, totuși, și o veste bună pentru consumatori. Pe măsură ce vremea se încălzește și producția crește, prețurile ar trebui să scadă treptat. În lunile aprilie și mai, oferta va deveni mai consistentă, iar competiția dintre producători va duce la ajustarea tarifelor.

Cu toate acestea, fermierii avertizează că roșiile nu vor mai ajunge la nivelurile de preț din anii trecuți. Costurile de producție rămân ridicate, iar acest lucru se va reflecta în continuare în prețurile de pe piață.

În 2026, roșiile românești de dinainte de Paște sunt mai degrabă un lux decât un produs de bază. Cu prețuri care pornesc de la aproximativ 45–55 lei/kg la producător și ajung până la 70–100 lei/kg pentru consumatori, diferența este semnificativă.

CITEŞTE ŞI: Reducerea momentului în LIDL. Produsul de lux care costă doar 49.99 lei, toată săptămâna aceasta

Ce se întâmplă în corpul tău după ce mănânci portocale. Schimbarea apare rapid