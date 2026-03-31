Reducerea momentului în LIDL. Produsul de lux care costă doar 49.99 lei, toată săptămâna aceasta

De: David Ioan 31/03/2026 | 15:58
LIDL deschide săptămâna cu o serie de reduceri care atrag atenția cumpărătorilor aflați în căutarea unor produse premium la prețuri accesibile. În perioada 30 martie – 5 aprilie, retailerul propune o selecție variată de articole alimentare și nealimentare, multe dintre ele potrivite pentru masa de Florii sau pentru aprovizionarea obișnuită.

Oferta este construită în jurul ideii de accesibilitate și diversitate, iar combinația dintre brandurile consacrate și gama Deluxe transformă această săptămână într-una dintre cele mai atractive din sezon.

Vedeta promoțiilor este produsul considerat un adevărat lux culinar tentaculele de caracatiță Deluxe, ambalate la 250 g și disponibile la prețul de 49,99 lei. Produsul vine cu mențiunea de stoc limitat, ceea ce îl face cu atât mai dorit de clienții care vor să aducă un plus de rafinament în meniul lor.

Raportarea la kilogram, de 199,96 lei, confirmă statutul premium al acestui articol, însă prețul final pe cutie îl face accesibil pentru un public mult mai larg. Este o ocazie rară pentru cei care vor să experimenteze rețete mediteraneene sau să pregătească o masă specială fără costuri exagerate.

Pe lângă acest produs, LIDL propune și alte reduceri consistente. Cafeaua măcinată Jacobs Krönung, la pachet de 500 g, beneficiază de o reducere de 34%, prețul coborând la 32,99 lei de la 49,99 lei. Este una dintre cele mai populare mărci de cafea din România, iar discountul o transformă într-o alegere avantajoasă pentru consumul zilnic.

Tot în zona lactatelor, telemeaua maturată de vacă Pilos, cu 47% grăsime, este disponibilă la 5,99 lei, redusă cu 29% față de prețul inițial de 8,49 lei, o opțiune potrivită atât pentru mic dejun, cât și pentru preparate rapide.

Pentru cei care preferă mezelurile fine, LIDL include în ofertă și salamul de Sibiu Deluxe, feliat, maturat 100 de zile, la pachet de 100 g. Prețul scade cu 25%, ajungând la 7,49 lei, ceea ce îl face o alegere inspirată pentru aperitive sau platouri festive.

În zona produselor proaspete, fileul de somon norvegian cu piele este redus cu 19%, ajungând la 7,49 lei per 100 g, o ofertă atractivă pentru cei care preferă peștele în meniul lor săptămânal.

Oferta nu se limitează la alimente. Aparatul de vidat Silvercrest este disponibil la 59,99 lei, un preț competitiv pentru cei care vor să își păstreze alimentele proaspete mai mult timp. De asemenea, pentru un plus de culoare în casă sau pentru un cadou de sezon, buchetul de trandafiri cu 9 fire este listat la 14,99 lei.

CITEŞTE ŞI: Pâine albă sau neagră? Mihaela Bilic explică care este mai sănătoasă

Planta banală pe lângă care trecem zilnic ar putea produce energie mai ieftină decât petrolul. Puțini știu ce ascunde

Iți recomandăm
ANAF a scos la vânzare un Ferrari de lux. De la ce preț începe licitația
Știri
ANAF a scos la vânzare un Ferrari de lux. De la ce preț începe licitația
Creșteri considerabile la facturile de la gaze începând din luna aprilie. Ce sume vor plăti românii
Știri
Creșteri considerabile la facturile de la gaze începând din luna aprilie. Ce sume vor plăti românii
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului
Mediafax
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu...
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă acest lucru
Gandul.ro
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Românul inspirat de „Peaky Blinders” care vrea să câștige în alegerile locale din Birmingham. Partidul său pro-palestinian vrea să scoată Marea Britanie din NATO
Adevarul
Românul inspirat de „Peaky Blinders” care vrea să câștige în alegerile locale din...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări vor participa
Mediafax
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări...
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Click.ro
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu...
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov
Digi 24
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă acest lucru
Gandul.ro
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită”...
ANAF a scos la vânzare un Ferrari de lux. De la ce preț începe licitația
ANAF a scos la vânzare un Ferrari de lux. De la ce preț începe licitația
Creșteri considerabile la facturile de la gaze începând din luna aprilie. Ce sume vor plăti românii
Creșteri considerabile la facturile de la gaze începând din luna aprilie. Ce sume vor plăti românii
Motivul real pentru care americanii nu au gard în fața caselor. Românii nu ar accepta niciodată așa ...
Motivul real pentru care americanii nu au gard în fața caselor. Românii nu ar accepta niciodată așa ceva
Tinerii români pleacă de la orașe. Care este comuna pe care o aleg din ce în ce mai mulți
Tinerii români pleacă de la orașe. Care este comuna pe care o aleg din ce în ce mai mulți
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Instagram Plus, noul abonament lansat de Meta. Cât costă și ce funcții oferă
Instagram Plus, noul abonament lansat de Meta. Cât costă și ce funcții oferă
Vezi toate știrile