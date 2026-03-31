Reducerea momentului în LIDL. Produsul de lux care costă doar 49.99 lei, toată săptămâna aceasta

LIDL deschide săptămâna cu o serie de reduceri care atrag atenția cumpărătorilor aflați în căutarea unor produse premium la prețuri accesibile. În perioada 30 martie – 5 aprilie, retailerul propune o selecție variată de articole alimentare și nealimentare, multe dintre ele potrivite pentru masa de Florii sau pentru aprovizionarea obișnuită.

Oferta este construită în jurul ideii de accesibilitate și diversitate, iar combinația dintre brandurile consacrate și gama Deluxe transformă această săptămână într-una dintre cele mai atractive din sezon.

Reducerea momentului în LIDL

Vedeta promoțiilor este produsul considerat un adevărat lux culinar tentaculele de caracatiță Deluxe, ambalate la 250 g și disponibile la prețul de 49,99 lei. Produsul vine cu mențiunea de stoc limitat, ceea ce îl face cu atât mai dorit de clienții care vor să aducă un plus de rafinament în meniul lor.

Raportarea la kilogram, de 199,96 lei, confirmă statutul premium al acestui articol, însă prețul final pe cutie îl face accesibil pentru un public mult mai larg. Este o ocazie rară pentru cei care vor să experimenteze rețete mediteraneene sau să pregătească o masă specială fără costuri exagerate.

Pe lângă acest produs, LIDL propune și alte reduceri consistente. Cafeaua măcinată Jacobs Krönung, la pachet de 500 g, beneficiază de o reducere de 34%, prețul coborând la 32,99 lei de la 49,99 lei. Este una dintre cele mai populare mărci de cafea din România, iar discountul o transformă într-o alegere avantajoasă pentru consumul zilnic.

Tot în zona lactatelor, telemeaua maturată de vacă Pilos, cu 47% grăsime, este disponibilă la 5,99 lei, redusă cu 29% față de prețul inițial de 8,49 lei, o opțiune potrivită atât pentru mic dejun, cât și pentru preparate rapide.

Pentru cei care preferă mezelurile fine, LIDL include în ofertă și salamul de Sibiu Deluxe, feliat, maturat 100 de zile, la pachet de 100 g. Prețul scade cu 25%, ajungând la 7,49 lei, ceea ce îl face o alegere inspirată pentru aperitive sau platouri festive.

În zona produselor proaspete, fileul de somon norvegian cu piele este redus cu 19%, ajungând la 7,49 lei per 100 g, o ofertă atractivă pentru cei care preferă peștele în meniul lor săptămânal.

Oferta nu se limitează la alimente. Aparatul de vidat Silvercrest este disponibil la 59,99 lei, un preț competitiv pentru cei care vor să își păstreze alimentele proaspete mai mult timp. De asemenea, pentru un plus de culoare în casă sau pentru un cadou de sezon, buchetul de trandafiri cu 9 fire este listat la 14,99 lei.

CITEŞTE ŞI: Pâine albă sau neagră? Mihaela Bilic explică care este mai sănătoasă

Planta banală pe lângă care trecem zilnic ar putea produce energie mai ieftină decât petrolul. Puțini știu ce ascunde