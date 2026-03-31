Pâine albă sau neagră? Mihaela Bilic explică care este mai sănătoasă

De: David Ioan 31/03/2026 | 14:40
Mihaela Bilic, una dintre cele mai cunoscute nutriționiste din România, a discutat recent despre consumul de pâine și despre modul în care acest aliment de bază a ajuns să fie perceput greșit de o parte a publicului.

Specialista a subliniat că pâinea, indiferent de tipul ei, nu ar trebui demonizată și că rolul ei în alimentație rămâne unul important.

Aceasta a explicat că dezbaterile legate de gluten, cereale și alimentele de bază au creat confuzie, deși acestea au făcut parte dintotdeauna din dieta oamenilor.

„Pot să spun o poveste despre pâine, despre gluten și despre cereale, care ne ne ține aici o săptămână. Toate alimentele de bază au fost puse sub semnul întrebării și acum noi trebuie să venim cu niște argumente… de ce să mănânce lumea pâine, lapte, carne, ouă! Deci, e o chestiune stupidă și n-am cum să aduc eu argumente acolo unde nu e normal să nu mâncăm pâine. Orice lucru e mai bun cu pâine și, de ce unii oamenii o consideră dușman, habar nu am. Fiecare să fie pe păcatele lui și pe vina lui.”

Nutriționista a reamintit că pâinea este o sursă simplă de carbohidrați și că poate face parte dintr-o farfurie echilibrată, alături de legume și proteine. Mihaela Bilic a atras atenția că eliminarea excesivă a produselor făinoase, din dorința de a slăbi, a dus în timp la dezechilibre ale microbiotei intestinale.

„Pâinea, că e albă, că e neagră, că e cu chimen sau cu semințe, cu ce vreți voi, cu nucă… este important că avem o farfurie ideală, care trebuie umplută, dar jumătate din ea trebuie să fie legume, un sfert să fie proteine, carne, pește, o brânză și un sfert să fie carbohidrați, adică pâine, paste sau cartofi. Și atunci pâinea a devenit un «dușman», acolo unde ea este o banală sursă de amidon (…) Iar, înainte, oamenii mâncau pâine cu ceva pentru că, săracii, n-aveau ce să pună pe pâine.”

Mihaela Bilic a remarcat și schimbarea comportamentului alimentar, observând că mulți oameni consumă acum cantități mari de alimente bogate în grăsimi și proteine, evitând pâinea din motive estetice, nu medicale.

„Acum, noi punem pâinea «la colț» și mâncăm pachetul tot, bucata mare de telemea o mâncăm fără pâine, ca să nu ne îngrășăm. Deci, sunt niște aspecte amuzante, dar care combină de fapt informațiile și care au ca obiectiv principal, din păcate, silueta mai mult decât sănătatea.”

În ceea ce privește alegerea între pâine albă și pâine neagră, nutriționista spune că diferența ține mai mult de gust și de preferințe, nu de un avantaj nutrițional major. Aceasta a atras atenția și asupra faptului că fibrele din cereale pot fi iritante pentru sistemul digestiv, iar sursele alternative pot fi chiar mai bogate.

„Amândouă sunt la fel de prezente și de bine asortate cu mâncarea și nu se exclud. (…) Dar, atenție, fibrele din cereale sunt niște fibre care sunt agresive, indigeste, și prea multe fibre din cereale pot să ducă mai degrabă la probleme intestinale. Deci nu doar în cereale sunt fibrele. Avem în ciocolata neagră 12 g de fibre și în pâinea cu tărâțe doar 5-6 g, deci putem să ne alegem sursa de fibre, să fie pe placul nostru și nu trebuie să ne îndopăm cu pâine neagră, crezând că în îngrașă mai puțin, că de îngrășat, îngrașă la fel”, a precizat Mihaela Bilic.

