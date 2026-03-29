Pasionat de grădinărit, un bărbat a plantat semințe de roșii dintr-un burger de la McDonald’s. Ireal ce s-a întâmplat 3 luni mai târziu

Restaurantele de tip fast food par, la prima vedere, departe de ideea unei grădini de legume, însă un pasionat de horticultură a demonstrat contrariul.

James Prigioni, cunoscut pentru videoclipurile sale de pe YouTube dedicate grădinăritului, a reușit să obțină o recoltă impresionantă pornind de la o simplă felie de roșie dintr-un hamburger McDonald’s.

Un bărbat a plantat roșii din fast food

Într-unul dintre experimentele sale, Prigioni a decis să testeze dacă poate cultiva o plantă de roșii folosind semințele dintr-o felie de roșie aflată într-un burger. A scos felia, a extras două semințe și le-a frecat ușor pe un prosop de hârtie pentru a îndepărta stratul protector care ar putea împiedica germinarea, pregătindu-le astfel pentru plantare.

Pentru a compara metodele, a folosit și o a doua felie de roșie, dintr-un alt burger, pe care a plantat-o întreagă, fără să mai extragă semințele. Ambele variante au fost puse la germinat cu ajutorul unei saltele termice și al unei lămpi speciale.

După aproximativ o săptămână, semințele au răsărit în pahare roșii umplute cu pământ. Când răsadurile au devenit suficient de viguroase, Prigioni le-a separat pentru a se dezvolta individual, apoi le-a mutat în exterior.

Una dintre plante a fost cultivată direct în sol, iar cealaltă într-o găleată de aproximativ 20 de litri. Pe parcurs, grădinarul a îndepărtat frunzele inferioare afectate, a folosit un suport pentru a susține tulpinile încărcate de fructe și a completat substratul cu pământ fertilizat și mulci.

După trei luni, ambele plante produceau roșii în cantități considerabile. Cea din găleată a avut o evoluție mai modestă, pe care Prigioni a pus-o pe seama udării insuficiente în zilele caniculare. Totuși, fructele din ghiveci s-au copt mai repede, probabil din cauza stresului la care fusese supusă planta.

Recolta obținută după trei luni a fost incredibilă

Chiar și așa, recolta a fost remarcabilă, mai ales având în vedere că totul a pornit de la o felie de roșie dintr-un burger. Planta crescută direct în sol a fost și mai spectaculoasă, cu zeci de roșii atârnând pe ramuri.

„Mă așteptam ca această roșie să crească, dar nu mă așteptam la asta”, a spus Prigioni.

De asemenea, acesta a precizat că fructele de la ambele plante au avut un gust bun și dulce. În a patra lună, planta din grădină a început să dea semne de oboseală, însă nu și în ceea ce privește producția.

„Avea atât de multe roșii încât părea că îi este puțin greu să le coacă pe toate în același timp. Am mai avut plante cu multe roșii, dar niciodată în viața mea nu am văzut o singură plantă cu atât de multe fructe. Am rămas complet uimit.”, a explicat acesta.

Un alt aspect care l-a interesat a fost tipul de roșii rezultat. Deși se aștepta la un soi mare, s-a dovedit a fi un tip Roma. Totuși, el consideră că roșia folosită de McDonald’s era probabil un hibrid, având în vedere modul în care s-a copt.

Prigioni a comparat aceste plante și cu alte roșii Roma cultivate în grădina sa.

„Într-o altă zonă a grădinii, am plantat roșii Roma, în același timp cu roșiile McDonald’s. Recolta nu a fost la fel de mare, dar fructele s-au copt mult mai uniform și am putut culege mai multe roșii proaspete, direct de pe plantă. Per total, am fost șocat de nivelul producției. Este probabil experimentul meu preferat dintre toate. Să poți lua un cheeseburger, să scoți roșia din el, să crești o plantă și apoi să recoltezi kilograme întregi de roșii este o experiență unică și revigorantă.”

Rezultatul, deși neașteptat, arată cât de surprinzătoare poate fi natura și cât de mult pot contrazice realitatea și experimentul ideile preconcepute — chiar și atunci când punctul de plecare este un produs de fast food.

