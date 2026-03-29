Acasă » Știri » TOP 3 | Orașele din România cu cele mai fericite femei. Cine este pe primul loc

TOP 3 | Orașele din România cu cele mai fericite femei. Cine este pe primul loc

De: David Ioan 29/03/2026 | 17:03
TOP 3 | Orașele din România cu cele mai fericite femei. Cine este pe primul loc
TOP 3 | Orașele din România cu cele mai fericite femei. Cine este pe primul loc

Un clasament realizat pe baza a trei criterii clare – statutul marital, nivelul salarial și împlinirea familială prin prezența cel puțin a unui copil – arată care sunt orașele din România în care femeile trăiesc cel mai echilibrat și mai aproape de ideea de fericire.

Analiza se bazează pe date economice, pe infrastructura dedicată familiilor și pe stilul de viață specific fiecărei regiuni. Rezultatul final conturează trei orașe care se detașează prin oportunități profesionale, stabilitate și un mediu prietenos pentru creșterea copiilor.

Orașele din România cu cele mai fericite femei

Pe primul loc se află Cluj-Napoca, orașul care reușește să combine dinamica economică cu un ritm de viață orientat spre familie. Salariile medii din mediul privat depășesc constant 5.500 – 6.000 de lei net, ceea ce oferă femeilor o bază financiară solidă.

Clujul se remarcă și prin infrastructura excelentă pentru copii: numeroase creșe și grădinițe private moderne, parcuri bine întreținute și zone de recreere precum Baza Sportivă Gheorgheni sau Parcul Central.

TOP 3 | Orașele din România cu cele mai fericite femei

În plus, statisticile arată că în Transilvania rata divorțurilor este ușor mai scăzută decât în sudul țării, ceea ce sugerează o stabilitate mai mare a cuplurilor. Toate aceste elemente transformă Clujul într-un oraș în care femeile se simt împlinite atât profesional, cât și familial, motiv pentru care ocupă primul loc în clasament.

Pe poziția a doua se află Brașovul, un oraș care oferă un echilibru rar între venituri, costuri de trai și calitatea vieții. Salariul mediu net se situează în jurul valorii de 5.600 – 5.800 de lei, iar puterea de cumpărare este comparabilă cu cea din marile centre economice, datorită chiriilor și serviciilor mai accesibile.

Cine este pe primul loc

Pentru femeile cu experiență, companiile din zonele industriale sau din noile centre de business oferă pachete salariale ce pot depăși 9.000 de lei. În ceea ce privește viața de familie, Brașovul a investit masiv în grădinițe moderne, programe educaționale speciale și after-school-uri de calitate.

Orașul a fost votat în repetate rânduri drept cel mai sigur din România, un detaliu esențial pentru mamele care se plimbă cu copiii în orice moment al zilei. Un avantaj important îl reprezintă și traficul redus, care permite un program mai echilibrat și mai mult timp petrecut acasă. Cultura ieșirilor la munte sau în Poiana Brașov contribuie la consolidarea relațiilor de familie.

Pe locul al treilea se află Timișoara, un oraș cu o clasă de mijloc solidă și cu salarii medii între 5.800 și 6.000 de lei. Femeile cu studii superioare pot ajunge rapid la venituri de peste 8.000 de lei, datorită mediului economic competitiv și diversificat.

Timișoara este recunoscută pentru parcurile sale întinse de-a lungul canalului Bega, pentru infrastructura prietenoasă cu familiile și pentru accesul facil la servicii medicale moderne, atât publice, cât și private. Orașul are o orientare puternică spre valorile vestice, unde echilibrul dintre viața profesională și cea personală este mai bine respectat. Acest lucru se reflectă direct în nivelul de satisfacție al femeilor, care găsesc aici un mediu propice pentru a îmbina cariera cu viața de familie.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
