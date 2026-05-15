Sfârșit tragic pentru un tânăr de 25 de ani. Și-a pus capăt zilelor

De: Elisa Tîrgovățu 15/05/2026 | 14:38
Un tânăr de 25 de ani și-a pus capăt zilelor, în timpul unui live, sub privirile celor care îl urmăreau. Scenele cumplite au fost urmărite de zeci de internauți, iar o parte dintre ei ar fi scris comentarii de-a dreptul șocante, prin care îl îndemnau pe tânăr să recurgă la gestul extrem.

Tragedia a avut loc în noaptea de 11 spre 12 mai, în localitatea Cruzești, aflată în apropiere de Chișinău. Tânărul era activ în mediul online și, conform primelor informații apărute în spațiul public, acesta ar fi vorbit despre problemele personale cu care se confrunta de ceva vreme.

Lipsa de empatie și mobilizare

Un moment care ar fi trebuit să tragă un semnal de alarmă în rândul celor care urmăreau transmisiunea s-a transformat rapid într-un episod revoltător. În loc să încerce să oprească situația sau să sesizeze autoritățile, mai mulți utilizatori au ales să îi transmită mesaje de încurajare, în timp ce tânărul traversa momente critice. Potrivit informațiilor apărute, aproximativ 100 de persoane urmăreau live-ul în acele momente.

Imaginile din timpul live-ului au circulat foarte repede pe rețelele de socializare și au declanșat un val de reacții. Mulți internauți au criticat aspru lipsa de empatie și mobilizare a celor care asistau virtual la tragedie. Mai mult decât atât, au cerut măsuri dure pe platformele sociale atunci când apar astfel de situații.

Apropiați ai tânărului spun că ar fi avut o viață dificilă din copilărie. Un influencer cunoscut în Republica Moldova a mărturisit că băiatul și-ar fi pierdut ambii părinți la vârste fragede, iar ulterior a trecut prin numeroase greutăți.

„Și-a pus capăt zileleor live, pe TikTok. Băiatul acela este de la mine din localitate, eu îl cunosc personal. A fost într-o clasă cu sora mea, un băiat care a avut o soartă nu prea bună. Dumnezeu să îl ierte”, a spus influencerul într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

La puțin timp după apariția informațiilor în mediul online, polițiștii din Chișinău s-au autosesizat. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

