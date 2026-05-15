El a fost ”umbra” lui Nicușor Dan la expoziția de apărare de la București! E soțul unei cunoscute campioane olimpice

Președintele Nicușor Dan a avut parte de un ghid discret, dar extrem de bine conectat, la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”. În timp ce șeful statului vizita pavilioanele dedicate industriei de apărare și securitate, în apropierea lui s-a aflat permanent Sebastian Tudor. Pentru mulți, apariția lui lângă Nicușor Dan a ridicat imediat întrebări. Cine este, de fapt, omul care îl ghidează printre standurile celui mai important eveniment militar din regiunea Mării Negre? CANCAN.RO are detalii.

Vineri dimineață, Nicușor Dan a ajuns la evenimentul organizat pe platforma Romaero Băneasa însoțit de fiul său cel mic, Artim. Micuțul s-a arătat fascinat de Cupa Campionilor Europeni câștigată de Steaua București în 1986, iar președintele și-a ținut băiatul în brațe și i-a răspuns răbdător tuturor întrebărilor legate de trofeul istoric.

Expoziția „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026” a început miercuri la București și reunește unele dintre cele mai importante companii din industria militară și aerospațială. Statele Unite au cea mai consistentă prezență, cu aproximativ 50 de firme, în timp ce Germania participă cu 37 de producători. România este reprezentată de companii precum Romarm, Aerostar și BlueSpace Technology, dar și de producători din domenii cu aplicații duale, civile și militare.

Cine este Sebastian Tudor, cel are l-a ghidat pe Nicușor Dan la „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”

Sebastian Tudor este soțul fostei campioane olimpice Camelia Potec, actuala președintă a Federației Române de Natație. Deși este o figură cunoscută în business, a preferat mereu discreția și a evitat expunerea publică.

În paralel însă, numele lui este foarte cunoscut în lumea suporterilor roș-albaștri, fiind unul dintre liderii galeriei Steaua, iar la un moment dat a avut și niște replici acide la adresa lui Gigi Becali. Pasiunea lui pentru clubul militar nu a fost niciodată ascunsă, omul de afaceri declarând în trecut că merge frecvent pe stadion pentru a susține echipa. Dincolo de zona sportivă, Sebastian Tudor ocupă funcția de director general în cadrul TNT Productions România SRL și este implicat în proiecte de business promovate inclusiv în cadrul inițiativei „Investiți în România”.

Povestea lui de dragoste cu Camelia Potec durează de peste șapte ani, însă cei doi au preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Împreună au două fete, Caelia-Ioana și Celia Gabriela, cea din urmă venind pe lume pe 24 octombrie 2023. Cei doi nu au ajuns încă în fața altarului, din cauza programului încărcat, dar își doresc să facă acest pas.

