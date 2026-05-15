Acasă » Exclusiv » El a fost ”umbra” lui Nicușor Dan la expoziția de apărare de la București! E soțul unei cunoscute campioane olimpice

El a fost ”umbra” lui Nicușor Dan la expoziția de apărare de la București! E soțul unei cunoscute campioane olimpice

De: Andrei Iovan 15/05/2026 | 14:41
El a fost ”umbra” lui Nicușor Dan la expoziția de apărare de la București! E soțul unei cunoscute campioane olimpice
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Președintele Nicușor Dan a avut parte de un ghid discret, dar extrem de bine conectat, la expoziția internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”. În timp ce șeful statului vizita pavilioanele dedicate industriei de apărare și securitate, în apropierea lui s-a aflat permanent Sebastian Tudor. Pentru mulți, apariția lui lângă Nicușor Dan a ridicat imediat întrebări. Cine este, de fapt, omul care îl ghidează printre standurile celui mai important eveniment militar din regiunea Mării Negre? CANCAN.RO are detalii.

Vineri dimineață, Nicușor Dan a ajuns la evenimentul organizat pe platforma Romaero Băneasa însoțit de fiul său cel mic, Artim. Micuțul s-a arătat fascinat de Cupa Campionilor Europeni câștigată de Steaua București în 1986, iar președintele și-a ținut băiatul în brațe și i-a răspuns răbdător tuturor întrebărilor legate de trofeul istoric.

Sebastian Tudor l-a ghidat pe președintele României pe parcursul evenimentului.

Expoziția „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026” a început miercuri la București și reunește unele dintre cele mai importante companii din industria militară și aerospațială. Statele Unite au cea mai consistentă prezență, cu aproximativ 50 de firme, în timp ce Germania participă cu 37 de producători. România este reprezentată de companii precum Romarm, Aerostar și BlueSpace Technology, dar și de producători din domenii cu aplicații duale, civile și militare.

Cine este Sebastian Tudor, cel are l-a ghidat pe Nicușor Dan la „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”

Sebastian Tudor este soțul fostei campioane olimpice Camelia Potec, actuala președintă a Federației Române de Natație. Deși este o figură cunoscută în business, a preferat mereu discreția și a evitat expunerea publică.

În paralel însă, numele lui este foarte cunoscut în lumea suporterilor roș-albaștri, fiind unul dintre liderii galeriei Steaua, iar la un moment dat a avut și niște replici acide la adresa lui Gigi Becali. Pasiunea lui pentru clubul militar nu a fost niciodată ascunsă, omul de afaceri declarând în trecut că merge frecvent pe stadion pentru a susține echipa. Dincolo de zona sportivă, Sebastian Tudor ocupă funcția de director general în cadrul TNT Productions România SRL și este implicat în proiecte de business promovate inclusiv în cadrul inițiativei „Investiți în România”.

Camelia Potec și Sebastian Tudor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste 7 ani. sursă – social media

Povestea lui de dragoste cu Camelia Potec durează de peste șapte ani, însă cei doi au preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Împreună au două fete, Caelia-Ioana și Celia Gabriela, cea din urmă venind pe lume pe 24 octombrie 2023. Cei doi nu au ajuns încă în fața altarului, din cauza programului încărcat, dar își doresc să facă acest pas.

NU RATA – Gestul lui Antim, fiul lui Nicușor Dan, i-a înduioșat pe toți. Cum a reacționat când a văzut Cupa Campionilor Europeni

Cât costă rucsascul lui Nicușor Dan, de fapt. N-a renunțat la el nici în timpul vizitei oficiale la Erevan

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sanda Ionescu anunță că va urma un moment istoric pentru omenire: „Totul va fi expus”
Exclusiv
Sanda Ionescu anunță că va urma un moment istoric pentru omenire: „Totul va fi expus”
Avocatul interlopilor influenceri, acuzat de hărțuire! Amănunte de ultimă oră dintr-un dosar ca-n filmele cu mafioți
Exclusiv
Avocatul interlopilor influenceri, acuzat de hărțuire! Amănunte de ultimă oră dintr-un dosar ca-n filmele cu mafioți
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul...
Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
Gandul.ro
Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Orașul din România desemnat „Destinația Anului 2026” și lider la turism urban: ierarhie surpriză în clasament
Adevarul
Orașul din România desemnat „Destinația Anului 2026” și lider la turism urban: ierarhie...
Intervenții in dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de funcțiile lor
Digi24
Intervenții in dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat procurorii...
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Click.ro
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier....
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
go4it.ro
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
Gandul.ro
Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele...
ULTIMA ORĂ
Unde s-a filmat, de fapt, serialul „La bloc”? Nea Popa a spus tot
Unde s-a filmat, de fapt, serialul „La bloc”? Nea Popa a spus tot
Prețurile pentru biletele la Eurovision 2026 au explodat! Cu cât se vând după epuizarea vânzărilor ...
Prețurile pentru biletele la Eurovision 2026 au explodat! Cu cât se vând după epuizarea vânzărilor oficiale
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 25 de ani. Și-a pus capăt zilelor
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 25 de ani. Și-a pus capăt zilelor
Scandal uriaș în gimnastica românească! Camelia Voinea, suspendată după acuzații grave de abuz
Scandal uriaș în gimnastica românească! Camelia Voinea, suspendată după acuzații grave de abuz
Două zodii se vor bucura de cea mai bună vară din ultimii ani. Acești nativi vor trece printr-un ...
Două zodii se vor bucura de cea mai bună vară din ultimii ani. Acești nativi vor trece printr-un val de transformări
Ochelarii care spun cine ești: cum se schimbă alegerea ramelor în 2026
Ochelarii care spun cine ești: cum se schimbă alegerea ramelor în 2026
Vezi toate știrile