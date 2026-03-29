Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România

De: David Ioan 29/03/2026 | 19:01
Netflix provoacă din nou reacții negative din partea abonaților care încearcă să își limiteze cheltuielile lunare pentru serviciile de streaming. Compania a anunțat o nouă serie de majorări de preț pentru toate tipurile de abonamente, aceasta fiind prima creștere tarifară de după ianuarie 2025.

Decizia întărește percepția tot mai răspândită că accesul la platformele de streaming devine treptat un serviciu costisitor, care necesită o planificare atentă.

Netflix crește prețurile abonamentelor

Reprezentanții Netflix România au precizat că modificările de preț se aplică doar în Statele Unite și că, pentru piața locală, nu există nicio actualizare în acest moment.

Noile tarife cresc costul fiecărui plan cu cel puțin un dolar pe lună, iar în unele cazuri cu doi dolari. Abonamentul cu reclame ajunge la 8,99 dolari pe lună, planul Standard urcă la 19,99 dolari, iar varianta Premium ajunge la 26,99 dolari. De asemenea, opțiunea Extra Member, destinată utilizatorilor din afara gospodăriei, devine mai scumpă.

Compania justifică aceste scumpiri prin investițiile tot mai mari în conținut și prin extinderea în noi zone de divertisment. Netflix urmărește să se transforme într-o platformă completă de entertainment, cu evenimente live, proiecte speciale și formate video menite să mențină publicul activ cât mai mult timp. Strategia se bazează pe ideea că un consum mai ridicat poate susține prețuri mai mari.

În plus, compania intenționează să aloce în 2026 aproximativ 20 de miliarde de dolari pentru conținut, peste nivelul estimat pentru anul trecut. Această direcție presupune producții originale suplimentare, achiziții de drepturi mai costisitoare și o competiție tot mai intensă pentru atenția publicului. Netflix mizează pe creșterea veniturilor atât din abonamente, cât și din publicitate, în special prin planul susținut de reclame.

Ce urmează pentru abonaţii din România

Pentru utilizatori, vestea nu este una favorabilă. Chiar dacă majorările nu par mari individual, ele se adaugă unei liste tot mai lungi de servicii digitale care devin mai scumpe de la an la an. Muzică, filme, seriale, jocuri, cloud sau aplicații de productivitate concurează pentru același buget lunar, iar mulți abonați încep să își reevalueze prioritățile.

Decizia Netflix ar putea influența întreaga industrie. De obicei, atunci când liderul pieței crește prețurile fără să piardă masiv abonați, ceilalți furnizori analizează reacția publicului și pot adopta măsuri similare. În ultimii ani, majoritatea platformelor de streaming au ajustat tarifele în încercarea de a demonstra investitorilor că modelul lor de business poate deveni sustenabil.

Pentru Netflix, miza este clară: notorietatea brandului, catalogul extins și ritmul constant al lansărilor sunt considerate suficiente pentru a convinge publicul să accepte costuri mai mari. Pentru utilizatori, însă, fiecare scumpire aduce o nouă decizie de luat. Păstrarea abonamentului, trecerea la un plan mai ieftin sau renunțarea completă devin opțiuni tot mai atent analizate, iar în 2026 această alegere capătă o importanță și mai mare.

