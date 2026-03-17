Netflix cumpără compania de AI a lui Ben Affleck. Planul prin care vrea să schimbe industria filmului

Netflix a anunțat pe 17 martie că a achiziționat compania tech InterPositive, specializată în dezvoltarea de instrumente de inteligență artificială destinate producției de filme. Aceasta ar fi fost fondată de Ben Affleck în 2022, cu sprijinul firmei de investiții RedBird Capital Partners.

Netflix vrea să se asigure că își păstrează poziția de lider pe piața de streaming și face o achiziție de amploare. Suma tranzacției nu a fost făcută publică oficial, însă se speculează că s-ar ridica la aproximativ 600 de milioane de dolari.

Netflix cumpără compania de AI a lui Ben Affleck

Compania InterPositive a fost fondată de actorul și regizorul Ben Affleck, cu sprijinul firmei de investiții RedBird Capital Partners. Profilul companiei este unul tehnologic, axat pe dezvoltarea de instrumente de inteligență artificială menite să optimizeze fluxul de lucru din post-producție.

Este vorba de asistență avansată la montaj, corecție de culoare, corectarea automată a erorilor de continuitate și îmbunătățirea creativă a materialelor brute filmate. Tehnologia dezvoltată de InterPositive a mai fost folosită deja în anumite producții cinematografice.

Regizorul David Fincher susține că a folosit aceste instrumente în timpul lucrului la producția „The Adventures of Cliff Booth”, un proiect de mare anvergură în care joacă Brad Pitt. Pentru acest film, inteligența artificială a contribuit la optimizarea secvențelor complexe, fără a compromite intenția artistică.

De ce apelează Netflix la Inteligența Artificială

Potrivit Bloomberg, compania de streaming și-a dezvoltat o nouă strategie în aceste vremuri în care AI câștigă tot mai mult teren. Netflix vrea ca procesul de creare a conținutului să fie îmbunătățit, iar eficiența în editare și efecte vizuale să crească. Cu ajutorul AI, regizorii vor avea mai mult timp pentru a se concentra pe poveste. Compania susține că implementează AI pentru a completa creativitatea umană, nu pentru a o înlocui.

Ben Affleck va rămâne implicat în evoluția companiei, potrivit unor surse care au luat parte la negocieri. Acesta va avea un rol consultativ în etapa de integrare a instrumentelor InterPositive în producțiile originale Netflix.

„Procesul de realizare a filmelor, încă de la începuturile sale, a fost o lungă evoluție tehnologică. Am căutat mereu să-l facem să pară mai realist, mai autentic, iar InterPositive sper că reprezintă o nouă etapă sau un pas înainte în această istorie îndelungată și plină de realizări”, a declarat Ben Affleck într-un videoclip publicat de Netflix, Inc.

Potrivit sursei citate, tranzacția s-ar ridica în jurul valorii de 600 de milioane de dolari. Aceasta include plăți suplimentare condiționate de atingerea unor obiective financiare și tehnologice. Estimările inițiale au fost mici, dar s-au adăugat bonusuri de ambele părți pentru a reflecta așteptările de creștere.

