Planta banală pe lângă care trecem zilnic ar putea produce energie mai ieftină decât petrolul. Puțini știu ce ascunde

În timp ce dezbaterea despre viitorul energiei se concentrează în mod obișnuit pe gaz, petrol, energie solară sau proiecte industriale de mari dimensiuni, apar și soluții alternative provenite direct din agricultură.

Una dintre acestea este anghinarea sălbatică, o plantă considerată adesea o buruiană, dar care, potrivit specialiștilor, ar putea deveni o sursă de biomasă cu potențial ridicat și costuri reduse.

Planta banală pe lângă care trecem zilnic ar putea produce energie mai ieftină decât petrolul

Anghinarea sălbatică este o cultură perenă, rezistentă la condiții dificile și cu necesar minim de întreținere, caracteristici care au atras atenția cercetătorilor. Randamentul energetic ridicat și stabilitatea producției o transformă într-o opțiune viabilă pentru zonele agricole unde culturile tradiționale nu mai sunt profitabile.

Un avantaj major îl reprezintă costurile scăzute de producție. Conform datelor prezentate de profesorul Nikos Danalatos de la Universitatea din Thessalia, terenul trebuie pregătit și însămânțat o singură dată la aproximativ zece ani. Cheltuielile anuale se limitează în principal la recoltare și transport, ceea ce reduce semnificativ costul final raportat la cantitatea de biomasă obținută.

Biomasa uscată are o putere calorică ridicată, iar energia termică rezultată poate fi produsă la un preț competitiv. Chiar și după includerea profitului fermierului și a costurilor de procesare în peleți sau brichete, energia obținută rămâne mai ieftină decât cea derivată din petrol, aspect care îi conferă un avantaj economic important.

Randamentul energetic este un alt element esențial. Raportul dintre energia produsă și energia investită în cultură depășește valorile întâlnite la alți biocombustibili, ceea ce consolidează poziția anghinarei sălbatice ca alternativă serioasă în sectorul energetic.

Productivitatea culturii este la rândul ei remarcabilă. Fără irigații, planta poate genera cantități considerabile de biomasă, iar în zonele unde se aplică câteva irigări strategice, producția crește semnificativ. Pentru fermieri, acest lucru înseamnă posibilitatea de a valorifica terenuri marginale sau mai puțin profitabile printr-o cultură cu intervenții minime și rezultate constante.

Puțini știu ce ascunde

Utilizările plantei sunt diverse. Pe lângă producția de peleți, semințele conțin ulei potrivit pentru biodiesel, iar conținutul ridicat de celuloză și hemiceluloză permite obținerea de bioetanol de generația a doua. Planta include și cinarină, o substanță asociată cu beneficii pentru ficat și reducerea colesterolului, ceea ce deschide și direcții de valorificare în industria nutraceutică.

Impactul asupra mediului este un alt argument important. Cultura necesită cantități reduse de azot, diminuând riscul de poluare a apelor. Frunzișul dens protejează solul de eroziune și contribuie la prevenirea deșertificării, o problemă tot mai prezentă în regiunile mediteraneene. În plus, utilizarea biomasei pentru energie reduce emisiile poluante comparativ cu combustibilii fosili.

Potrivit agenției elene APE-MPE, extinderea acestei culturi la scară largă ar putea acoperi o parte semnificativă din necesarul energetic al Greciei, ar crea locuri de muncă și ar valorifica terenuri abandonate sau degradate. Astfel, anghinarea sălbatică devine un exemplu de resursă agricolă capabilă să contribuie direct la soluționarea provocărilor energetice.

În contextul actual, marcat de scumpiri pe piețele energetice, tensiuni geopolitice și incertitudini legate de aprovizionarea cu petrol, ideea că o plantă ignorată de mulți poate oferi o alternativă energetică mai accesibilă capătă tot mai multă relevanță. Anghinarea sălbatică demonstrează că soluțiile eficiente pot proveni din surse neașteptate, iar agricultura poate juca un rol strategic în tranziția energetică.

CITEŞTE ŞI: Decizie de ultimă oră în Spania! A fost închis spațiul aerian pentru aeronavele implicate în războiul din Iran

Pasionat de grădinărit, un bărbat a plantat semințe de roșii dintr-un burger de la McDonald’s. Ireal ce s-a întâmplat 3 luni mai târziu