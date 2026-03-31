Ce se întâmplă în corpul tău după ce mănânci portocale. Schimbarea apare rapid

De: David Ioan 31/03/2026 | 21:17
Consumul de citrice este adesea recomandat atunci când încercăm să adoptăm o alimentație mai echilibrată, iar portocalele se numără printre cele mai populare opțiuni.

Mulți oameni se întreabă însă ce efecte are consumul zilnic al acestor fructe asupra organismului.

Ce se întâmplă în corpul tău după ce mănânci portocale

Portocalele sunt considerate esențiale într-o dietă variată, datorită conținutului lor nutritiv și impactului pozitiv asupra sănătății. O portocală de dimensiuni obișnuite oferă aproximativ 72,8 calorii, 1,27 grame de proteine, 16,5 grame de carbohidrați, 2,8 grame de fibre și doar 0,21 grame de grăsimi. În plus, furnizează 82,7 miligrame de vitamina C, 232 miligrame de potasiu, 15 miligrame de magneziu și 32,2 miligrame de fosfor.

Beneficiile portocalelor sunt numeroase, iar consumul lor zilnic poate susține buna funcționare a organismului. Datorită conținutului ridicat de vitamina C, aceste fructe contribuie la întărirea sistemului imunitar și oferă protecție antioxidantă. Totodată, portocalele au proprietăți antiinflamatoare și pot îmbunătăți absorbția fierului provenit din surse vegetale.

Schimbarea apare rapid

Un alt avantaj important este legat de menținerea unui nivel optim al colesterolului. Consumul regulat de portocale poate ajuta la reglarea acestuia, iar conținutul ridicat de apă – între 85 și 90% – contribuie la hidratarea organismului.

Există însă și un aspect care necesită atenție. Acidul citric prezent în portocale și în citrice, în general, poate reduce pH-ul din cavitatea bucală și poate afecta smalțul dentar, în special atunci când sunt consumate sub formă de suc. Pentru a limita acest risc, specialiștii recomandă consumul fructului întreg, nu al sucului.

