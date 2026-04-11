Soția fotbalistului face cei mai tari cozonaci din țară. Lena Enache: „E o rețetă brevetată”

Considerată una dintre cele mai frumoase neveste de fotbaliști din România, Lena Enache nu mai impresionează doar prin aparițiile sale, ci și prin abilitățile culinare pe care le posedă. Soția lui Gabi Enache e faimoasă pentru cozonacii pe care îi prepară, după rețetă proprie, pe care spune că deja a brevetat-o. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lena Enache ne-a vorbit despre rețeta care a făcut-o celebră, planurile pentru Paște, dar și despre escapada romantică la Roma, primită cadou de la soțul ei.

Lena Enache a cutreierat străzile Romei, s-a răsfățat cu înghețată, pizza și alte bunătăți, alături de soțul ei și fiul lor, Edan. Escapada a fost un cadou din partea soțului său, fotbalistul Gabi Enache. Vedeta s-a bucurat din plin de acest respiro, mai ales că, în ultima perioadă, s-a dedicat intens businessului pe care îl dezvoltă alături de partenerul ei de viață. Lena și-a transformat pasiunea pentru deserturi într-o afacere în toată regula.

Mai mult, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lena Enache dezvăluie ingredientele inedite pe care le folosește în rețeta celebrului său cozonac, despre care spune că a brevetat-o deja

„Nu am reușit să ne luăm două zile libere împreună”

Chiar dacă este extrem de activă și implicată în afacerea sa, Lena Enache a avut parte recent de o surpriză neașteptată din partea soțului ei.

„Vacanța la Roma a fost inopinantă, să spun așa. A fost cadoul lui Gabriel pentru mine. Nu mă așteptam să plecăm, pentru că, odată cu deschiderea cafenelei, nu am reușit să ne luăm două zile libere împreună, sub nicio formă. Dar a făcut tot posibilul și am plecat trei zile. Au fost 72 de ore super intense. Am fost împreună cu Edan și cu unii dintre finii noștri, dar ne-am deconectat total de la tot ce înseamnă București, cafenea și toate atribuțiile pe care le avem zi de zi.”, a declarat Lena Enache pentru CANCAN.RO.

„Este rețeta mea proprie”

Dacă în online impresionează prin imagine, în bucătărie Lena Enache a reușit să creeze un produs care face deja istorie printre pasionații de deserturi. Cozonacul ei special este, spune chiar ea, rezultatul unei rețete proprii, perfecționate în timp și pe care a și brevetat-o.

„Este o rețetă brevetată, rețeta mea proprie, cu care am câștigat locul întâi la produse inovative. Este un cozonac însiropat în coniac, cu sirop de arțar, care conține și scorțișoară, cremă de ciocolată și cremă de nuci.”, a dezvăluit fostul manechin.

Comenzile au explodat pentru deserturile de Paște, iar Lena Enache s-a pregătit intens pentru unul dintre cele mai aglomerate momente din an.

„ Voi avea patru deserturi: pască, cozonac și două tipuri de salam de biscuiți, cel cu fistic și cel cu caramel sărat.”, a mai spus ea.

