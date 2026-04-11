Soția fotbalistului face cei mai tari cozonaci din țară. Lena Enache: „E o rețetă brevetată”

De: Georgiana Ionita 11/04/2026 | 21:30
Considerată una dintre cele mai frumoase neveste de fotbaliști din România, Lena Enache nu mai impresionează doar prin aparițiile sale, ci și prin abilitățile culinare pe care le posedă. Soția lui Gabi Enache e faimoasă pentru cozonacii pe care îi prepară, după rețetă proprie, pe care spune că deja a brevetat-o. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lena Enache ne-a vorbit despre rețeta care a făcut-o celebră, planurile pentru Paște, dar și despre escapada romantică la Roma, primită cadou de la soțul ei. 

Lena Enache a cutreierat străzile Romei, s-a răsfățat cu înghețată, pizza și alte bunătăți, alături de soțul ei și fiul lor, Edan. Escapada a fost un cadou din partea soțului său, fotbalistul Gabi Enache. Vedeta s-a bucurat din plin de acest respiro, mai ales că, în ultima perioadă, s-a dedicat intens businessului pe care îl dezvoltă alături de partenerul ei de viață. Lena și-a transformat pasiunea pentru deserturi într-o afacere în toată regula.

Mai mult, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lena Enache dezvăluie ingredientele inedite pe care le folosește în rețeta celebrului său cozonac, despre care spune că a brevetat-o deja

„Nu am reușit să ne luăm două zile libere împreună”

Chiar dacă este extrem de activă și implicată în afacerea sa, Lena Enache a avut parte recent de o surpriză neașteptată din partea soțului ei.

„Vacanța la Roma a fost inopinantă, să spun așa. A fost cadoul lui Gabriel pentru mine. Nu mă așteptam să plecăm, pentru că, odată cu deschiderea cafenelei, nu am reușit să ne luăm două zile libere împreună, sub nicio formă. Dar a făcut tot posibilul și am plecat trei zile. Au fost 72 de ore super intense. Am fost împreună cu Edan și cu unii dintre finii noștri, dar ne-am deconectat total de la tot ce înseamnă București, cafenea și toate atribuțiile pe care le avem zi de zi.”, a declarat Lena Enache pentru CANCAN.RO.

„Este rețeta mea proprie”

Dacă în online impresionează prin imagine, în bucătărie Lena Enache a reușit să creeze un produs care face deja istorie printre pasionații de deserturi. Cozonacul ei special este, spune chiar ea, rezultatul unei rețete proprii, perfecționate în timp și pe care a și brevetat-o.

„Este o rețetă brevetată, rețeta mea proprie, cu care am câștigat locul întâi la produse inovative. Este un cozonac însiropat în coniac, cu sirop de arțar, care conține și scorțișoară, cremă de ciocolată și cremă de nuci.”, a dezvăluit fostul manechin.

Comenzile au explodat pentru deserturile de Paște, iar Lena Enache s-a pregătit intens pentru unul dintre cele mai aglomerate momente din an.

„ Voi avea patru deserturi: pască, cozonac și două tipuri de salam de biscuiți, cel cu fistic și cel cu caramel sărat.”, a mai spus ea.

VEZI ȘI: Dublă tragedie pentru Lena Enache! Drama care i-a marcat viața: „Trebuie să trăiești zi de zi cu acest gol”

Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sebastian Dobrincu, din victimă declarată a ajuns bun de plată în fața ”agresorului”. A aflat că boala i s-a agravat din cauza scandalului
Exclusiv
Sebastian Dobrincu, din victimă declarată a ajuns bun de plată în fața ”agresorului”. A aflat că boala i…
Oligarhul Ahmetov și-a luat adio de la „Il Luce” cu protecție de război mascată în accesorii de business. Ce nu s-a spus despre prezența celui mai bogat om din Ucraina la priveghi
Exclusiv
Oligarhul Ahmetov și-a luat adio de la „Il Luce” cu protecție de război mascată în accesorii de business.…
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
Mediafax
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000...
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar nici nu are ceva special”
Adevarul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic...
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave...
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele...
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Click.ro
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de...
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
De ce aristocrații purtau peruci?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
