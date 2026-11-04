Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza: Pe ce dată exactă vin ninsorile în București? Ninge în curând!

Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza: Pe ce dată exactă vin ninsorile în București? Ninge în curând!
Ninsori/ sursa foto: colaj CANCAN
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Iarna pare să intre în drepturi mai devreme decât speram. În ultimele zile, în majoritatea regiunilor din țară, ploile au fost prezente, iar la munte, la altitudini mari, a nins ca în povești. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza și au anunțat că urmează prima ninsoare în Capitală. 

Vremea s-a schimbat radical și continuă să surprindă. Meteorologii Accuweather au anunțat că în luna noiembrie, precipitațiile sub formă de ploaie se transformă în ninsoare. Temperaturile vor scădea din ce în ce mai mult, astfel că minima va ajunge să aibă valori cu minus. Astfel, bucureștenii se vor bucura de prima zăpadă din acest an cu o lună mai devreme de Crăciun.

Pe ce dată exactă vin ninsorile în București?

Începutul lunii noiembrie a fost marcat de o vreme capricioasă în mai toate regiunile. În București a plouat neîncetat, zi și noapte, iar când pare că temperaturile au mai crescut, iar atmosfera este una mai plăcută, specialiștii vin cu noi vești. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru următoarea perioadă și din fericire pentru unii, din păcate pentru alții, prima zăpadă va veni curând. Conform prognozei, zilele următoare vom avea parte de zile mai senine, cu temperaturi maxime cuprinse între 9 și 15 grade Celsius.

Minima nu va depăși zilele viitoare 7 grade Celsius. Pe de altă parte, bucureștenii scapă de precipitații până duminică, 22 noiembrie. În această zi va ploua destul de mult, termometrele nu vor afișa mai mult de 11 grade Celsius pe timpul zilei și un grad pe timpul nopții. Ulterior, ploile se transformă în ninsoare. Astfel, luni, 23 noiembrie, în București vor cădea primii fulgi de nea. Temperatura maximă va fi de doar 5 grade Celsius, iar minima va fi de -1. Ulterior, marți, 24 noiembrie, ninsoarea va continua, iar valorile scad cu un grad.

Ninsori/ sursa foto: Accuweather

Ninsori/ sursa foto: Accuweather

Cum va fi vremea la final de noiembrie

După ce va ninge, vremea se va liniști în Capitală, însă nu pentru mult timp. Vineri, 27 noiembrie, ploile continuă, iar apoi vor fi înnorări. Vremea se va schimba ulterior, astfel că valorile vor crește treptat. De asemenea, prima parte a lunii decembrie va fi marcată de temperaturi cu minus.

VEZI ȘI: Meteorologii au emis noi alerte de vreme severă. Unde sunt așteptate ninsori și precipitații abundente

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