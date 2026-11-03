Cine sunt pensionarii care vor primi un nou model de talon de pensie în luna noiembrie

Vești importante pentru pensionarii din România! Începând din noiembrie 2026, unii beneficiari vor găsi în documentele primite odată cu plata pensiei un talon mov, care vine cu o noutate importantă: un cod QR pentru verificarea electronică a informațiilor. Măsura va fi introdusă treptat, iar în prima etapă sunt vizați pensionarii din patru județe care încasează banii pe card sau în cont bancar.

Pensionarii care își primesc banii pe card sau în cont bancar din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița vor beneficia de o schimbare începând cu luna noiembrie 2026. Casa Națională de Pensii Publice introduce un nou model de talon, de culoare mov, care conține informații mai detaliate despre sumele încasate și un cod QR. Distribuirea se va face treptat, iar documentele vor avea aceeași valoare oficială ca vechile taloane.

De ce s-a introdus codul QR pe cuponul de pensie

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea codului QR, prin intermediul căruia instituțiile pot verifica dacă documentul este autentic. Informațiile vor putea fi consultate electronic, fie prin scanarea codului, fie prin folosirea identificatorului unic înscris pe talon.

Modificarea ar putea avea implicații și asupra facilităților de transport pentru persoanele vârstnice. Un proiect legislativ adoptat de Senat în septembrie 2026 propune folosirea talonului de pensie pentru confirmarea dreptului la reduceri sau gratuități, prin verificarea electronică a codului QR ori a codului de bare. Inițiativa trebuie însă să parcurgă etapa deciziei finale în Camera Deputaților.

Pensionarii trebuie să știe că schimbarea aspectului documentului nu înseamnă și o creștere a veniturilor. Valoarea pensiei rămâne aceeași, iar noul talon are rolul de a facilita verificarea informațiilor și de a simplifica procedurile administrative.

Pentru persoanele din celelalte județe, distribuirea va continua momentan în formatul actual. Autoritățile nu au anunțat încă o dată exactă la care modelul mov va ajunge la nivel național.

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