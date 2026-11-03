Sebastian Răducanu, românul de 21 de ani care și-a ucis rivalul, și-a aflat pedeapsa. Câți ani va sta în spatele gratiilor

Sebastian Răducanu, românul de 21 de ani care și-a ucis rivalul, și-a aflat pedeapsa. Câți ani va sta în spatele gratiilor
Cum a reacționat românul când și-a auzit sentința
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Sebastian Răducanu, un tânăr român în vârstă de 21 de ani, a primit cea mai dură pedeapsă în Suedia, după ce a fost găsit vinovat de uciderea unui bărbat de 34 de ani. Crima, pusă la cale în detaliu, a avut loc în apropierea unui loc de joacă din Göteborg, în fața mai multor copii. 

Potrivit anchetatorilor, Sebastian Răducanu și-ar fi urmărit victima înainte de atac, după ce ar fi montat un dispozitiv GPS sub autoturismul acesteia. Astfel, a putut să îi monitorizeze deplasările și să afle momentul potrivit pentru a acționa. În ziua crimei, s-a apropiat de bărbat și a tras 11 focuri de armă. Opt dintre gloanțe l-au lovit pe acesta în zona capului, iar rănile i-au fost fatale. Doi copii de 12 ani au asistat la scena violentă.

Dosarul a scos la iveală legături cu un conflict de lungă durată între două grupări infracționale din cartierul Biskopsgården. Victima ar fi ocupat o poziție importantă în una dintre bande, iar anchetatorii consideră că asasinatul ar putea reprezenta o răzbunare pentru uciderea altor doi bărbați, cu aproximativ o săptămână înainte.

Cum a reacționat românul la aflarea veștii

Polițiștii au adunat mai multe probe împotriva românului, printre care imagini de pe camerele de supraveghere, date telefonice, amprente și urme ADN. Materialul genetic al acestuia a fost identificat inclusiv pe arma folosită la atac.

După pronunțarea sentinței de închisoare pe viață, Sebastian Răducanu a continuat să nege că a comis crima. Instanța suedeză a condamnat la aceeași pedeapsă alte trei persoane implicate în dosar, pentru complicitate la omor.

„Omorul bărbatului a fost planificat cu atenție și s-a remarcat printr-un grad deosebit de premeditare și viclenie. Atacul armat a avut caracterul unei execuții în toată regula și i-a provocat victimei o suferință extremă”, a declarat judecătoarea Camilla Wohlers Tell.

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