Fina lui Adrian Corduneanu s-a stins din viață! Moartea Alondrei, învăluită în mister: crimă sau sinucidere?!

O tragedie a lăsat în urmă multă durere în familia lui Adrian Corduneanu. Alondra, fina sa, a murit după ce a suferit arsuri extrem de grave. În timp ce apropiații se pregătesc să o conducă pe ultimul drum, circumstanțele în care s-a produs nenorocirea continuă să stârnească controverse.

Adrian Corduneanu și Ramona au discutat despre pierderea suferită, unde soția acestuia a prezentat informații despre relația pe care tânăra o avea cu partenerul său. Potrivit declarațiilor sale, între cei doi ar fi existat numeroase conflicte, iar situația s-ar fi agravat în perioada dinaintea tragediei.

Moarte suspectă pentru Alondra

Ramona a susținut că Alondra ar fi fost însărcinată cu un băiat și că relația sa cu bărbatul alături de care locuia era marcată de tensiuni. De asemenea, aceasta a afirmat că tânăra ar fi fost agresată fizic și amenințată de partenerul său cu o zi înainte de incident. Familia bărbatului nu ar fi fost de acord cu relația, iar problemele dintre cei doi ar fi fost amplificate și de implicarea unei alte persoane.

Soția lui Adrian Corduneanu a povestit că Alondra era apropiată de familia lor, cei doi fiind părinții spirituali ai fetiței pe care aceasta o creștea încă de la naștere.

„Alondra era fina noastră, noi am mers la Suceava am botezat fetița mică, pe care ea o creștea de când s-a născut. Din ce am aflat noi, băiatul cu care era ea provine dintr-o familie care am înțeles că el abia ieșise de la pușcărie. Părinții nu au fost de acord cu relația lor. Cu o zi înainte, ea se certase cu el și el a amenințat-o că îi va da foc. O bătea, el mai era căsătorit”, a declarat soția lui Adrian Corduneanu la emisiunea Viața fără filtru.

În schimb, partenerul tinerei a prezentat o altă versiune a evenimentelor. Acesta a susținut că Alondra era afectată de mesajele pe care le primea de la fostul iubit și că, în ziua tragediei, ar fi recurs la un gest extrem în timp ce el se afla în locuință.

„M-am dus în grădină, am venit în casă și stăteam pe TikTok. Am văzut că era tot nervoasă, mergea pe hol supărată. Am înțeles de la ea că o presa fostul ei iubit, îi trimitea mesaje, o teroriza mereu. (…) Și-a dat cu benzină în bucătărie și a venit la mine în cameră”, a spus iubitul tinerei.

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