Adolescentul de la Asia Express care le-a impresionat pe Mirela Vaida și Oana Tomoioagă: ”Mulți părinți nu înțeleg”

Adolescentul de la Asia Express care le-a impresionat pe Mirela Vaida și Oana Tomoioagă: ”Mulți părinți nu înțeleg”
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Ce au aflat Mirela Vaida și Oana Tomoioagă la Asia Express / Sursa foto: Social media
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Experiență inedită pentru Mirela Vaida și Oana Tomoioagă pe Drumul Mătăsii! Cele două concurente de la Asia Express au avut parte de o întâlnire surprinzătoare în China, după ce au reușit să găsească o mașină care să le ducă spre următoarea destinație. Acestea au aflat detalii importante despre cultura țării în care se află. 

Competiția continuă să le pună la încercare pe cele cinci echipe rămase în cursă, iar concurenții trebuie să se descurce în continuare fără confortul cu care sunt obișnuiți. Autostopul, găsirea unui loc în care să doarmă și probele dificile fac parte din aventura care se apropie de deznodământ.

Deși între Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au avut parte de experiența neașteptată în mașina unui localnic. Tânărul le-a oferit ocazia să descopere o altă perspectivă asupra vieții din China.

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Ce au aflat Mirela Vaida și Oana Tomoioagă despre China

În timpul discuției, acesta le-a explicat că manifestările romantice în public, precum săruturile între parteneri, nu sunt acceptate în mediul în care a crescut. Subiectul a stârnit curiozitatea Mirelei Vaida, care a încercat să înțeleagă mai bine felul în care tinerii chinezi se raportează la relații și la educația primită în familie.

Vedeta a povestit ulterior că băiatul a fost extrem de deschis și le-a împărtășit lucruri personale, deși abia se cunoscuseră. Aceasta a mărturisit că ea și Oana au simțit că discută cu un prieten apropiat, iar sinceritatea tânărului le-a impresionat.

„Când ne-a spus «Nu avem voie» (n.r. să se exteriorizeze cu iubita pe stradă). L-am întrebat: «Ai pupat-o?», să știm”, a declarat Mirela Vaida, la Asia Express.

„De fapt, cei ma mulți părinți nu înțeleg asta”, a răspuns tânărul.

„Da, dar nu îi putem judeca, pentru că ei au fost născuți și crescuți astfel. Ne-am simțit cele mai bune prietene ale lui și ne-a făcut niște confesiuni și ne-a spus: «Cu nimeni, niciodată în viața mea, nu am vorbit atât de sincer»”, a mai spus vedeta.

Sursa foto: Social media

La rândul său, Oana Tomoioagă a recunoscut că întâlnirea a fost una specială și că și-ar fi dorit să continue conversația. Cele două nici nu au observat cât de repede a trecut timpul, fiind prinse în discuția cu tânărul.

„Nici măcar nu ne-am dat seama cum a trecut timpul, adică încă mai aveam multe de vorbit”, a declarat și Oana Tomoioagă.

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