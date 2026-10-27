A sărăcit Cristian Boureanu?! Fostul politician neagă că ar fi rămas fără 1,4 milioane de euro

CANCAN.RO are prima reacție a lui Cristian Boureanu după ce a rămas fără 1,4 milioane de lire sterline. Fostul deputat Playboy a fost prins în mijlocul unei povești cu bani grei, iar explicațiile sale sunt cu totul diferite de anunțul făcut de autorități. Cert este că marele crai de pe Nordului a fost la un pas să-și vadă averea făcută praf.

Autoritățile britanice au confiscat 1.415.794 de lire sterline, la solicitarea României, în dosarul de corupție privind reabilitarea căii ferate București–Constanța. Dar stați, că socotelile lui Boureanu vin cu o precizare! Fostul deputat a spus că de la el au fost confiscați aproximativ 50.000 de euro, în timp ce restul banilor au fost luați de la o societate britanică.

Cu alte cuvinte, s-a umblat la o sumă serioasă, dar Boureanu a ținut să delimiteze clar cine și cât a pierdut din acest „meniu” financiar.

A rămas fără bani?!

Iar când a venit momentul explicațiilor, fostul politician n-a scos dosarul pe masă și nici n-a început să înșire ingredientele. A servit direct comparația: „Este o ciorbă care s-a stricat încă din septembrie.” Atât!

„Este o ciorbă care s-a stricat încă din septembrie. Banii nu au fost confiscați de la mine decât în cuantum de aproximativ 50.000 de euro, restul au fost confiscați de la o societate britanică. Nu mai am nimic de comentat”, a spus Boureanu pentru CANCAN.RO.

Povestea nu a început în Marea Britanie, ci într-un dosar de corupție legat de reabilitarea căii ferate București–Constanța, în care mita vehiculată a fost de 20 de milioane de euro. În martie 2022, Cristian Boureanu a fost condamnat în primă instanță de Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani și trei luni de închisoare pentru trafic de influență.

În mai 2023, însă, condamnarea a fost anulată în apel, după ce instanța a constatat că faptele s-au prescris. Dar aici apare nuanța importantă: anularea condamnării nu a șters și obligația de recuperare a prejudiciului. În cazul lui Boureanu, suma stabilită prin hotărârea instanței este de 2.111.799 de euro.

Confiscarea celor peste 1,4 milioane de lire sterline a venit după o procedură care a durat. În 2024, Ministerul Justiției a transmis cererea de executare, la solicitarea Tribunalului București, iar autoritățile britanice au cerut informații suplimentare înainte ca demersul să fie dus la capăt. În final, suma a fost confiscată.

Nume grele implicate în dosar

În același dosar au fost implicați și fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu, precum și Mircea Ionuț Costea. Și condamnările acestora au fost ulterior anulate pe motiv de prescripție, însă recuperarea prejudiciilor a rămas o chestiune separată. Așadar, faptul că pedepsele au căzut nu a închis automat și capitolul financiar.

După confiscare, mai rămâne o etapă: Ministerul Justiției și autoritățile britanice trebuie să stabilească modul în care vor fi distribuite sumele. Potrivit instituției române, procedura a fost susținută pe tot parcursul ei, iar solicitările de informații venite din Marea Britanie au primit răspuns până la finalizarea executării.

„Măsura pune în executare confiscarea specială a sumei de 2.111.799 euro, dispusă prin sentinţa penală nr.127 din 24 martie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 2987/1/2019. Hotărârea a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 48 din 26 mai 2023, pronunţată de Completul de 5 judecători al instanţei supreme. Procedura de executare a fost una de durată. Pe tot parcursul ei, Ministerul Justiţiei, împreună cu Tribunalul Bucureşti, a susţinut constant cererea şi a răspuns fiecărei solicitări de informaţii suplimentare venite din partea autorităţilor britanice, până la finalizarea procedurii. Recuperarea banilor proveniţi din infracţiuni – inclusiv a celor aflaţi în alte state – reprezintă o preocupare constantă a Ministerului Justiţiei. În ultimii ani, ministerul şi-a intensificat demersurile în acest domeniu, atât prin rolul său de autoritate centrală în cooperarea judiciară internaţională, cât şi prin Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, aflată în subordinea sa. În perioada următoare, Ministerul Justiţiei şi autorităţile britanice vor stabili modul în care vor fi distribuite sumele confiscate”, a transmis Ministerul Justiției.

VEZI ȘI: Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal

Bruneta în costum roșu i-a ridicat tensiunea lui Boureanu! Deputatul-playboy nu și-a mai luat ochii de la tânăra misterioasă, apoi a simțit nevoia să se răcorească