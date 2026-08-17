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Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal

De: Delina Filip 17/08/2026 | 06:50
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Cristian Boureanu e neobosit, iar sportul lui preferat pare să-l țină mereu în priză! Iar când spunem „sportul preferat” ne referim, desigur, la domnițele alături de care îl surprindem deseori. Așa l-am surprins și acum, alături de o tânără puștoaică pe care a lăsat-o galant acasă. Doar că, aventura lui nu s-a terminat acolo, căci în drum spre casă deputatul Playboy a făcut scandal și  s-a luat la ceartă în trafic! CANCAN.RO are imaginile! 

„Lupul își schimbă părul, dar năravul ba” e proverbul românesc care se potrivește mănușă celebrului deputat. Cristian Boureanu a fost, din nou, în centrul atenției după ce a fosrprotagonistul unui scandal cu șoferul unei dubițe. Dar până acolo, fostul politician a avut alte treburi. A lăsat-o pe o tânără acasă.

Cristian Boureanu, surprins în timp ce lasă o tânără acasă

Ziua în amiaza mare, CANCAN.RO l-a surprins pe Cristian Boureanu la volanul bolidului său, un Jeep Wrangler ușor tunat. Fostul deputat mergea lejer pe șoselele din Capitală, dar destinația nu era către propria locuință. Oprește mașina în fața unei scări de bloc, iar de pe scaunul din dreapta coboară o tânără. Și când zicem tânără, ne referim la o domnișoară care pare că are puține primăveri în buletin.

Cristian Boureanu lasă o domnișoară acasă
Cristian Boureanu lasă o domnișoară acasă

Remarcăm că domnișoara era îmbrăcată într-o ținută de vară, formată dintr-o fustă albă super scurtă și cu volane și un corset strâmt. Șatena are un trup subțirel, cu muschi bine definiți, semn că este adeptă a sălii de fittness. Coboară din mașină și se îndreaptă către scara de bloc fără să schițeze vreun gest către deputatul Playboy.

Fostul politician, ceartă pe stradă cu un alt șofer

La câteva minute după ce a lăsat-o pe domnișoară acasă, Cristian Boureanu ajunge cu mașina pe o străduță acolo unde pornește jihadul. Fostul deputat e deranjat de un șofer cu o dubă care blocase drumul și decide să facă pe justițiarul în trafic. Îi adresează vreo câteva cuvinte, dar nici șoferul nu se lasă mai prejos.

Deputatul Plyboy, ceartă cu un alt șofer în mijlocul străzii
Deputatul Plyboy, ceartă cu un alt șofer în mijlocul străzii

„E faptă penală! Hai că ți-o și trimit pe site-ul de la poliție, ai înțeles?! Direct, că mai ai și gura mare!”, îi transmite din mașină Cristi Boureanu șoferului cu duba.

După schimbul de replici, spiritele s-au mai calmat, iar Cristian Boureanu și-a continuat drumul, nu înainte de a-i transmite șoferului cu duba că incidentul nu va rămâne fără urmări. Și iată cum fostul polician a transformat rapid o simplă ieșire într-un episod de primă pagină.

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