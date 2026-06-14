Cristian Boureanu n-a rezistat tentației. Ispita de la lnsula iubirii l-a făcut să zâmbească toată seara: „Mi s-a împlinit visul”

Cristian Boureanu pare că s-a acomodat rapid cu viața de după Survivor România 2026. Dacă în Republica Dominicană lupta pentru supraviețuire, acum fostul politician pare să se descurce excelent într-un decor mult mai familiar: petrecerile exclusiviste și compania domnișoarelor atrăgătoare. A oferit și un interviu pentru CANCAN.RO, iar ce ne-a dezvăluit aflați în următoarele rânduri.

Se pare că Survivor România 2026 nu l-a făcut pe Cristian Boureanu să își piardă pofta de distracție. Din contră! Dacă imediat după revenirea din Republica Dominicană, CANCAN.RO îl surprindea la o petrecere la înălțime, la Cota 2000, unde temperaturile scăzute nu l-au împiedicat să intre rapid în atmosfera de vacanță, de data aceasta, l-am surprins pe fostul deputat Playboy în compania unor femei frumoase, așa cum îi place lui. (VEZI MAI MULTE DETALII)

Între două domnișoare, Cristian Boureanu a făcut show

Și nu în orice companie. Bruneta este fondatoarea unui proiect din zona fashion și social media, și face senzație prin aparițiile sale elegante, în timp ce blondina nu este deloc străină de lumina reflectoarelor. Model de profesie, Ioana Dorohoi se pregătește să dea lovitura pe micile ecrane, urmând să apară în sezonul Insula Iubirii 2027, conform unei postări făcute chiar de aceasta pe rețelele sociale. Cu asemenea companie, fostul deputat Playboy a avut toate motivele să zâmbească pe parcursul întregii seri. Acesta a fost protagonistul unui schimb de replici savuroase.

CANCAN.RO: Am remarcat foarte mulți oameni care s-au simțit bine, care s-au distrat alături de voi și care au apreciat și prezentarea de modă și chiar radeam adineauri cu Cristi pe care îl văd acolo în spate. Cristi? Vino încoace, între două nu te plouă, între trei cum e?

Cristian Boureanu: Dream came true. (Mi s-a împlinit visul)

CANCAN.RO: Nu-i așa? Ce faci, Cristi? Ți-a plăcut prezentarea de modă?

Cristian Boureanu: Bătrânețea, știi, cum se poate… Nu, că nu m-am uitat.

CANCAN.RO: N-ai avut ochelarii la tine sau…?

Cristian Boureanu: De la distanță văd foarte bine, de la aproape mă încurc.

CANCAN.RO: Ce faci? Cum ești? Văd că ai slăbit, arăți bine.

Cristian Boureanu: Am slăbit? Am 5 kg în plus.

CANCAN.RO: Ai 5 kg în plus?

Cristian Boureanu: Da, dar probabil unde trebuie.

Ioana Dorohoi: Păi stai să vezi acum după petrecere, că avem mâncare bună și se mai pune un kg. Te-ai pregătit?

Cristian Boureanu: Mâncarea e fudulie.. băutura e temelie.

Cristian Boureanu: „Am venit doar pentru ele”

Momentul cel mai savuros al discuției a venit atunci când Boureanu a fost întrebat despre cele două domnișoare care îl însoțeau. Cu umorul caracteristic, acesta a mărturisit că prezența lor a reprezentat unul dintre principalele motive pentru care a acceptat invitația la eveniment.

Cristian Boureanu: Eu nu am voie să apar la televizor, dar am venit doar pentru ele.

CANCAN.RO: Ai venit doar pentru ele? Ce frumos! Ce te leagă de ele?

Cristian Boureanu: Măi, nu știu. Vreo 10-11 ani de amintiri, de cand aveau 10 ani fiecare, 22-23, nu ai ce să faci.. Nu țin minte, plus că , mi-a plăcut conceptul și am venit. Și de ce să nu vin la o petrecere cu moldovence? Basarabence, ca să fiu mai clar. Sunt și eu 25% basarabean. Și chiar este frumos, și locația superbă. Nu prea ați avut noroc de soare, dar știi cum se spune: când plouă, cand dai drumul la nuntă, că ați avut o nuntă, înseamnă belșug, bănet.

CANCAN.RO: Mă uitam la tine, ești foarte bronzat. Ai venit cu soarele de acolo.

Cristian Boureanu: Nu! Eu am plecat bronzat, m-am întors bronzat. Eu stau la soare tot timpul, ceea ce recomand.

Ioana Dorohoi: Vitamina D e foarte importantă.

Cristian Boureanu: Da, dar nu aia din pastile, ci aia de la soare. Dar nu intrăm în discuția asta.

Ioana Dorohoi: De la tine trebuie să învățăm asta.

CANCAN.RO: Zi-mi Cristi, pe unde pleci după?

Cristian Boureanu: Abia am venit. Aici răman, plin de moldovence frumoase. Vă las! Succes! Să fie într-un ceas bun.

VEZI ȘI: Ce face Cristian Boureanu după terminarea filmărilor Survivor. A revenit la vechile obiceiuri

CITEȘTE ȘI: Cristian Boureanu a parcat „ca-n junglă” și a sfidat echipajul SMURD aflat la datorie. După ce a fost eliminat de la Survivor, a „comis-o” în plină stradă