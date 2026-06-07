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Cristian Boureanu a parcat „ca-n junglă” și a sfidat echipajul SMURD aflat la datorie. După ce a fost eliminat de la Survivor, a „comis-o” în plină stradă

De: Adrian Vâlceanu 07/06/2026 | 20:50
Cristian Boureanu a parcat ca-n junglă și a sfidat echipajul SMURD aflat la datorie. După ce a fost eliminat de la Survivor, a comis-o în plină stradă
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Oare a stat atât de mult în junglă la Survivor că a uitat ce înseamnă Civilizația? CANCAN.RO l-a surprins pe fostul politician Cristian Boureanu într-o ipostază care nu prea îi face cinste. În timpul unor drumuri prin oraș, Boureanu și-a lăsat mașina pe sistem „vin în cinci minute”, doar că a lăsat-o chiar în spatele unei ambulanțe, care probabil nu mai putea deschide ușile să bage pacientul. Cum s-a terminat toată faza, vedeți în imaginile din galerie.

Cristian Boureanu, la bordul aceleiași mașini Jeep Wrangler cu care l-am surprins recent când mergea la sală, e o persoană foarte ocupată de când cariera lui în televiziunea de divertisment a luat o pauză, după eliminarea de la Survivor. Face multe drumuri prin oraș, iar costurile parcărilor sunt ridicate, așa că se descurcă românește, cum poate. Așa că și-a lăsat Jeep-ul parcat într-o poartă, chiar în spatele unei ambulanțe SMURD venită la o clinică medicală din Nordul Capitalei.

Cristian Boureanu a „comis-o” în plină stradă, după ce a fost eliminat de la Survivor

Din fericire, Cristian Boureanu și-a lăsat numărul de telefon în parbriz, iar pompierul se duce să sune ca să-l cheme. Până să apară, echipajul de pe SMURD așteaptă neputincios pe treptele clinicii. În mâna unuia dintre pompieri poate fi observat un aparat, probabil de ventilat, deci e vorba de ceva serios, o urgență reală. Doar că prioritățile pompierilor nu sunt și prioritățile lui Cristian Boureanu. Probabil omul și-a spus: „dacă eu m-am descurcat atâta timp în junglă fără medici, de ce nu s-ar descurca oamenii de aici, care au toate condițiile?”.

Boureanu se duce să investigheze

După câteva minute bune, apare și Cristian Boureanu. El se uită de două ori la ambulanță, de parcă ar vrea să verifice dacă chiar trebuie să-și mute mașina ca să poată ieși ambulanța. La o adică, el fiind super descurcăreț, probabil că le-ar fi propus pompierilor SMURD să urce chiar el la volan și să scoată ambulanța din locul respectiv, ca să nu-și piardă el locul de parcare.

Boureanu a găsit alt loc de parcare gratis

Doar că situația e ceva mai complexă și are niște dedesubturi, mai precis oamenii de la SMURD nu vor doar să plece, probabil vor să dea jos un pacient și nu pot deschide ușile din cauza mașinii lui Boureanu. Omul devine dintr-o dată super operativ, urcă la volan și deblochează situația, acționând cu o mândrie vizibilă, de parcă el însuși ar fi eroul acestei situații.

CITEȘTE ȘI: CELE 8 CUVINTE PE CARE I LE-A ROSTIT CRISTIAN BOUREANU LA URECHE, LUI GABI TAMAȘ, DUPĂ CE A FOST ELIMINAT DE LA SURVIVOR

NU RATA! CUM A REACȚIONAT CRISTIAN BOUREANU CÂND O ADMIRATOARE I-A IEȘIT ÎN CALE. DUPĂ EXPERIENȚA SURVIVOR, FOSTUL DEPUTAT ȘI-A RELUAT “ANTRENAMENTELE” PRIN HERĂSTRĂU

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