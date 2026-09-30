George Tănase și-a scos noua iubită în oraș. Blonda pare să-l fi cucerit iremediabil pe actor

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George Tănase, 33 de ani, actor și stand-up-ist, este un burlac nu doar amuzant, ci și foarte râvnit de femeile din România și nu numai. Relativ proaspăt divorțat de Lorena, cu care a fost căsătorit o perioadă destul de scurtă de timp, George Tănase a fost zărit de CANCAN.RO împreună cu o blondă atât de cute că-ți vine să-i dai Like instantaneu. Noua relație nu a fost asumată oficial (până la această oră… deci, George, ce mai aștepți?), dar cert e că se potrivesc. Ea pare fericită, el e cu capul în nori. Avem imagini cu cei doi la începutul unei relații ce pare foarte strânsă.

Nu, n-a scăpat Jaguarul de pe Insula Iubirii! Nici nu s-a dus totul pe apa zâmbetului, că nu e nici Maluma Baby. Este actorul George Tănase, însoțit de o tânără blondă și foarte haioasă. A fost ușor să se îndrăgostească de ea, garantat! Cei doi au ieșit la niște cumpărături de rutină și s-au și asortat, probabil au garderobele una lângă alta. Sunt în jeanși (el pantaloni scurți, n-a avut bani de pantaloni compleți), iar ea cu blugii franjurați, probabil a sărit Jaguarul pe ea și a atacat-o cu ghearele.

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Actorul George Tănase și noua sa iubită

Iubita lui George are vibe-ul Deliei din zilele ei de glorie, umblă cu buricul pe afară și pare să meargă la sală la niște antrenamente serioase, o trădează bicepșii bine conturați. Amândoi poartă niște sneakerși sportivi, dar au mersul acela agale de început de relație, George nu e nervos că ea intră prin toate magazinele, inclusiv o farmacie, nici că deși au intrat ea nu pare să-și fi luat nimic (Sau poate e ceva minuscul, băgat în buzunar? Secret).

Cei doi termină rapid „cumpărăturile” și promenada (se țin de mână, nu-i așa că sunt cute?!) apoi pleacă la bordul mașinii lui George Tănase. And just like that… cum zicea Carrie din Sex and the City, până la urmă aflăm noi cine îi făcea lui George Tănase pozele în vacanța recentă din Sardinia, cu cine a împărțit pizza aceea uriașă, dar mai ales cu cine a fost la o cină romantică și un pahar de șampanie pe malul mării. Că doar n-a fost cu colegul Ionuț Rusu în postările de pe Instagram. Sigur, nu de la CANCAN.RO trebuie să-și ia George Tănase sfaturile de viață, dar de la noi iubita are un big Like. Big.

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