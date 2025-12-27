Problemele de sănătate l-au pus la pământ de sărbători. George Tănase: “Mă zvârcoleam singur în pat”

George Tănase vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre Crăciunul în care a fost singur, cadourile pe care nu le postează pe social media și cum reușește să transforme sărbătorile în momente de pace și bucurie alături de familie.

Pentru George Tănase, Crăciunul nu înseamnă doar cadouri și festivități, ci mai ales liniște, familie și gesturi simple care aduc bucurie. Într-un interviu sincer pentru CANCAN.RO, actorul povestește despre perioadele dificile din trecut, când sărbătorile l-au prins singur și cu probleme de sănătate, dar și despre cum a învățat să aprecieze magia Crăciunului prin clipe autentice și timp petrecut alături de cei dragi.

Pe lângă reflecțiile personale, George Tănase se pregătește și de lansarea filmului „În pielea mea”, la începutul anului viitor, unde joacă un rol important, urmând ca publicul să-l vadă într-o ipostază diferită și provocatoare.

Actorul ne dezvăluie care sunt cadourile care îl emoționează cu adevărat, ce discuții evită la masa de sărbători și cum reușește să țină momentele speciale doar pentru el, dincolo de ochii social media.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu Crăciun din viața ta?

George Tănase: Nu știu dacă am avut un „cel mai greu Crăciun din viața mea”. Dar am avut câteva perioade de sărbători mai dificile, când am avut probleme de sănătate și mă zvârcoleam singur în pat, nu aveam iubită, părinții mei erau plecați departe, toată familia era departe. Încercam să mă uit la lucruri amuzante ca să mă binedispun și să uit de durere. Am avut însă, doi, trei prieteni alături cu care mai stăteam de vorbă ore la telefon în șir, care mă ajutau să mai uit de cele grele și așteptam altfel diagnosticele ce urmau să vină de la spital.

Dar cred că am simțit mereu magia Crăciunului în suflet. Și atunci, cumva au venit veștile bune în perioada imediat următoare.

CANCAN.RO: Ai avut vreodată un Crăciun ratat din cauza iubirii?

George Tănase: Nu. E posibil ca prin adolescență să fi suferit încercând să fiu cu vreo fată de Crăciun, ca să am cu cine să petrec Revelionul, de-ale adolescenței valuri și trăiri. Însă, nu-mi amintesc să fi avut vreun Crăciun ratat. Iar de când sunt însurat mi-a fost chiar bine.

CANCAN.RO: Ce cadou n-ai postat niciodată pe Instagram?

George Tănase: Nu îmi amintesc să fi postat cadouri pe Instagram, nu prea sunt genul ăsta care-și postează cadourile, iar dacă am făcut vreun story când eram mai tânăr sigur era din dorință de atenție.

De regulă, țin viața personală doar pentru mine, dacă nu postez ceva pe Instagram înseamnă că eu chiar mă bucur de acel ceva sau de cineva și țin momentul pentru mine. Simt că trăirea din viața de zi cu zi e mai puternică dacă nu e postată.

Ce discuții evită la masa de sărbători

CANCAN.RO: Ce discuție ai vrea să eviți la masa de Sărbători?

George Tănase: Nu am ce discuție să evit, fiindcă nu avem masă mare de sărbători. Anul acesta sunt cu doar soția.

În ultimii ani, am încercat să evit orice discuție despre politică la orice întâlnire cu familia, nu doar de sărbători.

Am fost de curând la țară, unde toți au diferite teme de discuție, generalizări despre generații și altele, dar nu mă bag în nicio polemică, am învățat să tac și să ascult, las pe oricine vrea să ridice tonul în confirmarea opiniilor personale să o facă, pentru că eu știu că trăiesc într-o altă lume, văd lucrurile altfel, și atunci nu există loc de contradicție. În trecut cădeam în capcana de a mă contrazice pe tot felul de perspective banale.

Mi se pare că masa de sărbători și în general masa cu familia este despre pace, iubire, armonie, pentru a povesti lucruri frumoase unii despre ceilalți, de a ne aminti lucruri pe care uităm în viața de zi cu zi. Te iei cu tot felul de treburi și uiți că tu ai făcut, la un moment dat, când erai mic, ceva amuzant, iar de regulă, membrii familiei țin minte, că erau adulți, și îți povestesc.

CANCAN.RO: Crăciunul te-a prins vreodată între două opțiuni?

George Tănase: Nu, de când am devenit adult îmi stabilesc ce și unde fac, sărbătorile au fost mereu despre familie.

CANCAN.RO: Care e cadoul care te-a pus pe gânduri?

George Tănase: N-am avut un cadou care să mă pună pe gânduri. Îmi plac cadourile, îmi place tot ce primesc, nu sunt pretențios, mă bucur de orice lucruri mic. Cei care mă cunosc știu că îmi plac mai degrabă cadourile simbolice, nu cadourile scumpe, mă bucură orice, o revistă, un obiect mic și ieftin care are o semnificație, nu ceva scump.

CITEȘTE ȘI: Nebunie pe muntele Athos, după noaptea de beție! Povestea fabuloasă a celebrilor comedianți! Greu o vor scoate la capăt cu …nevestele!