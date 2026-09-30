Medicul Mihail Pautov vorbește despre problema pe care mulți o țin secretă! Ce faci când apare umflătura, tensiunea și durerea

Medicul Mihail Pautov vorbește despre problema pe care mulți o țin secretă! Ce faci când apare umflătura, tensiunea și durerea
Problema sensibilă a românilor, sursa-colaj CANCAN.RO
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Hemoroizii reprezintă una dintre acele probleme despre care puțini oameni vor să vorbească, deși disconfortul poate deveni greu de ignorat atunci când apare inflamația. Durerea, senzația de tensiune și mâncărimea din zona perianală pot transforma până și activitățile obișnuite într-o experiență neplăcută. Medicul Mihail Pautov explică ce se întâmplă atunci când un hemoroid extern se umflă și prezintă o strategie simplă pentru ameliorarea temporară a simptomelor, bazată pe alternarea compreselor reci cu băile de șezut calde.

Cum îți dai seama că hemoroidul extern s-a umflat

Atunci când un hemoroid extern se inflamează, acesta poate fi perceput ca o mică umflătură în zona anusului, iar dimensiunea poate varia. Pe lângă modificarea locală, pot apărea senzația de tensiune, pruritul și durerea, simptome care îl fac pe pacient să conștientizeze imediat problema.

Mihail Pautov descrie foarte simplu felul în care poate fi resimțit un asemenea episod și compară dimensiunea umflăturii cu un bob de orez sau cu unul de mazăre.

„Hemoroidul extern se umflă, ai ca un bob de orez sau un bob de mazăre, este umflat, simți tensiune, simți pruriț, simți durere. Există o dublă strategie care presupune combinarea compreselor reci sau cu gheață cu băi de șezut calde”, explică Mihail Pautov.

De ce recomandă compresele reci sau gheața

Prima parte a strategiei descrise de medic presupune folosirea frigului. Ideea este ca temperatura scăzută să producă vasoconstricție, adică o contractare a vaselor de sânge, ceea ce reduce temporar fluxul sanguin în zona respectivă și poate contribui la diminuarea inflamației și a disconfortului.

Există însă o regulă foarte importantă: gheața nu trebuie aplicată direct pe piele. Mihail Pautov recomandă ca aceasta să fie învelită într-un prosop sau într-un tifon înainte de aplicare.

„Compresele reci, dacă iei compresă rece sau iei gheață pe care o învelești neapărat într-un prosop sau într-un tifon și o aplici pe zona respectivă, învelită în material textil, niciodată pe piele direct, are efect de vasoconstricție, reduce fluxul sanguin și reduce inflamația în zona respectivă.”

Frigul poate produce o ușoară amorțeală și poate calma temporar durerea

Efectul frigului nu se limitează, în explicația medicului, la vasele de sânge. Aplicarea locală poate produce și o ușoară amorțeală a zonei perianale, ceea ce poate face ca durerea și disconfortul să fie resimțite mai puțin intens pentru o perioadă.

Mihail Pautov subliniază însă că vorbim despre o ameliorare temporară, nu despre dispariția cauzei problemei.

„Recele contractă vasele de sânge. Ca rezultat, ai o amorțeală ușoară în zona perianală și ai o ameliorare temporară.”

După rece urmează baia de șezut caldă

A doua etapă a strategiei prezentate de Mihail Pautov pare, la prima vedere, exact opusul primei. După aplicarea compresei reci, medicul recomandă trecerea la o baie de șezut caldă.

Potrivit explicațiilor sale, temperatura apei ar trebui să se situeze între 40 și 42 de grade Celsius. Băile pot fi repetate de trei-patru ori pe zi, dacă timpul permite, iar fiecare ședință ar trebui să dureze aproximativ 10-15 minute.

„Imediat după ce ai făcut asta, e bine să te reorientezi spre băi de șezut calde. Temperatura trebuie să fie între 40 și 42 de grade. Frecvența e bine să o faci de 3-4 ori pe zi, dacă îți permite timpul, de câte 10-15 minute.”

Ce se întâmplă în zona perianală când folosim apa caldă

În explicația lui Mihail Pautov, rolul căldurii este diferit de cel al compresei reci. Baia caldă contribuie la relaxarea sfincterului anal și a musculaturii din zona perianală, iar medicul explică faptul că astfel poate fi îmbunătățit fluxul sanguin local.

Prin această relaxare și prin îmbunătățirea circulației, scopul este diminuarea stagnării sângelui și reducerea presiunii venoase din zonă.

„O să ducă la relaxarea sfincterului anal, relaxarea musculaturii din zona perianală, va îmbunătăți fluxul sanguin, deci nu o să mai stea sângele ăsta stagnant acolo, o să crească fluxul sanguin și asta va duce la reducerea presiunii venoase.”

Rece și cald, două efecte diferite pentru aceeași problemă

Strategia descrisă de Mihail Pautov combină, așadar, două intervenții cu efecte diferite. Frigul este folosit pentru vasoconstricție, reducerea temporară a inflamației și obținerea unei ușoare amorțeli locale, în timp ce apa caldă este utilizată ulterior pentru relaxarea musculaturii și îmbunătățirea circulației în zona perianală.

Este important ca gheața să nu fie pusă niciodată direct pe piele, iar apa pentru baia de șezut să nu fie atât de fierbinte încât să provoace arsuri. Metodele descrise de medic urmăresc ameliorarea simptomelor. Dacă durerea este puternică, apare o umflătură foarte dureroasă, există sângerare importantă sau simptomele persistă ori se agravează, este indicată evaluarea medicală, deoarece nu orice durere sau sângerare anală trebuie presupusă automat a fi provocată de hemoroizi.

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