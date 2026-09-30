Prognoza meteo azi, 30 septembrie 2026. Alertă de frig în noaptea spre 1 octombrie! Unde scad temperaturile sub zero și se depune bruma

Prognoza meteo azi, 30 septembrie 2026. Alertă de frig în noaptea spre 1 octombrie! Unde scad temperaturile sub zero și se depune bruma
Prognoza meteo azi 30 septembrie 2026, sursa-colaj CANCAN.RO
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Ultima zi din septembrie aduce o vreme în general frumoasă în România, dar și un contrast termic spectaculos între vestul țării și depresiunile din Carpații Orientali. Temperaturile maxime vor urca până la 26 de grade în Banat, în timp ce noaptea mercurul din termometre poate coborî până la -2 grade în depresiunile montane, unde se va forma brumă. Vântul va crea și el probleme în est și sud-est, iar în Carpații de Curbură rafalele vor ajunge la 55-65 km/h. Pe litoral apar și câțiva stropi de ploaie, însă în cea mai mare parte a țării soarele va domina ultima zi a lunii septembrie.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi în general frumoasă în următorul interval. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, cu înnorări temporare pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar cantitățile de apă vor fi de numai 1-3 l/mp. În restul țării, cerul va fi mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări mai ales pe parcursul zilei în sudul Moldovei, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, unde vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h. Mai puternic va sufla în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor atinge 55-65 km/h.

Temperaturile maxime vor fi peste mediile multianuale specifice sfârșitului de septembrie în vest și apropiate de normal în restul țării. La nivel național, maximele vor porni de la numai 17 grade în estul Transilvaniei și în zona deluroasă din centrul Moldovei și vor ajunge până la 26 de grade în Banat.

Noaptea va fi însă rece, în special în jumătatea de nord a României. Minimele vor coborî până la -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, în timp ce pe litoral vor rămâne în jurul valorii de 14 grade. Dimineața și noaptea, ceața va apărea izolat, cu precădere în depresiuni.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Vestul țării va fi regiunea privilegiată din punct de vedere termic în ultima zi din septembrie. În Banat se vor atinge cele mai ridicate temperaturi din România, cu maxime de până la 26 de grade, iar cerul va fi predominant senin. În Crișana și nord-vest, vremea se va menține plăcută, cu temperaturi diurne mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Diferența dintre zi și noapte va deveni însă tot mai evidentă, iar după apus temperaturile vor scădea considerabil. Precipitațiile nu vor pune probleme, iar vântul va rămâne în general slab până la moderat.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia, ultima zi din septembrie aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu cer variabil și intervale generoase cu soare. Jumătatea estică a regiunii va fi însă expusă intensificărilor vântului, cu viteze care vor ajunge la 40-50 km/h.

Nu sunt așteptate cantități importante de precipitații, astfel că vremea rămâne în ansamblu frumoasă. Spre noapte, temperaturile vor scădea simțitor, iar aerul rece se va face simțit mai ales în zonele din apropierea dealurilor și munților.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va beneficia de una dintre cele mai plăcute zile din țară, cu mult soare și temperaturi care vor urca în multe zone peste 20 de grade. Spre vestul regiunii, valorile se vor apropia de cele ridicate din Banat, astfel că după-amiaza va avea încă un aer de început de toamnă blândă.

Vântul nu va crea probleme deosebite, iar probabilitatea de ploaie rămâne foarte redusă. Noaptea va fi însă mult mai rece decât orele după-amiezii, semn că toamna începe să-și facă simțită prezența tot mai puternic.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va fi în general frumoasă, însă temperaturile nu vor urca la nivelul celor din vestul țării. În zona deluroasă din centrul Moldovei, maximele pot coborî până în jurul valorii de 17 grade, în timp ce în celelalte zone valorile vor fi ceva mai ridicate.

Sudul Moldovei va fi afectat de intensificări ale vântului, care va atinge viteze de 40-50 km/h. Cerul va rămâne variabil, iar noaptea se anunță rece, în special în nordul și în zonele depresionare ale regiunii.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Aici vom găsi cele mai scăzute temperaturi din România. În estul Transilvaniei, maximele vor coborî până la aproximativ 17 grade, iar după apus răcirea va fi accentuată.

În depresiunile Carpaților Orientali, temperatura minimă poate ajunge până la -2 grade, iar local se va forma brumă. Este una dintre primele nopți ale sezonului în care valorile negative devin un element important al prognozei.

În Carpații de Curbură, problema principală va fi vântul, cu rafale de 55-65 km/h. Dimineața și noaptea, în depresiuni se poate forma și ceață.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea o vreme ceva mai capricioasă decât restul țării. Cerul va fi variabil, iar pe litoral vor exista perioade cu înnorări și, izolat, ploi slabe, cu numai 1-3 l/mp.

Vântul va avea intensificări și va ajunge la 40-50 km/h, astfel că atmosfera de pe litoral va fi mai răcoroasă decât ar sugera simpla temperatură din termometre. Noaptea, însă, marea va menține temperaturile mai ridicate decât în restul țării, iar minimele vor ajunge până la aproximativ 14 grade.

Vremea în Capitală

Bucureștenii vor avea parte de o zi frumoasă, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în cursul după-amiezii, când vitezele vor ajunge la 35-40 km/h.

Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, astfel că orele după-amiezii vor fi plăcute. Noaptea va aduce însă o răcire pronunțată, iar minima va coborî până la 6-9 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o zi însorită, cu o maximă în jurul valorii de 22 de grade și o minimă de aproximativ 5 grade. Diferența mare dintre zi și noapte va fi caracteristică acestei perioade, iar dimineața se va simți deja destul de rece.

Timișoara rămâne printre cele mai calde mari orașe ale țării, cu aproximativ 25 de grade la amiază și o minimă în jurul valorii de 6 grade. Cerul va fi predominant senin, iar vestul țării continuă să beneficieze de temperaturi peste mediile perioadei.

Iași va avea o zi răcoroasă, cu valori de aproximativ 17-21 de grade în timpul zilei, în funcție de actualizarea prognozei locale, iar minima se va situa în jurul valorii de 8-9 grade. Vântul se va face simțit în regiune, mai ales spre sudul Moldovei.

Craiova va avea temperaturi de aproximativ 22-24 de grade în timpul zilei, în timp ce noaptea valorile vor coborî spre 10-15 grade, prognozele locale disponibile indicând diferențe destul de mari între actualizări. În ansamblu, vremea va fi plăcută și lipsită de precipitații importante.

Constanța va fi mai răcoroasă decât vestul și sud-vestul țării, cu aproximativ 19-21 de grade în timpul zilei și 14 grade noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, există posibilitatea unor ploi slabe, iar vântul va accentua senzația de răcoare.

Brașov va avea una dintre cele mai reci zile dintre marile orașe, cu o maximă de aproximativ 17 grade și o minimă de 7 grade. Cerul va fi în general senin, însă apropierea de zona montană va aduce o noapte rece.

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