Două gemene au ajuns să nască în aceeași zi! Detaliul descoperit în maternitate i-a lăsat mască până și pe angajații spitalului

O coincidență rară a făcut senzație în Finlanda, după ce două surori gemene au ajuns să nască în aceeași zi, la aceeași maternitate din Turku. Povestea devine și mai greu de crezut, pentru că asemănările nu s-au oprit aici. La ambele nașteri au asistat aceeași moașă și aceeași studentă la medicină, iar fiecare dintre surori a adus pe lume câte un copil. Clinica pentru Femei a Spitalului Universitar din Turku a făcut publică întâmplarea și a ridicat chiar întrebarea pe care și-au pus-o apoi numeroși finlandezi: care erau șansele ca toate acestea să se întâmple în aceeași zi?

Două surori gemene au devenit mame în aceeași zi

Povestea neobișnuită vine din Turku, oraș din sud-vestul Finlandei, unde două surori gemene au ajuns la Clinica pentru Femei a Spitalului Universitar din Turku pentru a naște. Nu ar fi fost nimic ieșit din comun dacă evenimentele nu s-ar fi petrecut chiar în aceeași zi.

Informația a fost făcută publică de clinica spitalului și a fost preluată rapid de presa finlandeză, inclusiv de Yle. Fiecare dintre cele două surori a născut câte un copil, astfel că gemenele au trecut aproape simultan prin una dintre cele mai importante experiențe din viața lor.

Clinica nu a făcut publice identitatea celor două femei și nici alte informații personale despre familiile lor, însă simpla succesiune a evenimentelor a fost suficientă pentru ca povestea să atragă atenția.

Coincidența a mers și mai departe: aceeași moașă la ambele nașteri

Faptul că două surori gemene au născut în aceeași zi ar fi fost suficient pentru o poveste memorabilă, însă personalul medical a descoperit rapid că există încă o coincidență.

Aceeași moașă a participat la ambele nașteri, iar alături de ea s-a aflat și aceeași studentă la medicină. Potrivit versiunii în limba suedeză publicate de Yle, cele două se numesc Johanna și Nea.

Practic, într-o singură zi, aceeași echipă a asistat două surori gemene în momentul în care fiecare dintre ele și-a adus copilul pe lume.

Clinica pentru Femei nu a trecut cu vederea caracterul neobișnuit al situației și a prezentat întâmplarea pe contul său de Instagram printr-o întrebare care rezumă perfect întreaga poveste.

„Care sunt șansele ca două surori gemene să nască în aceeași zi și, pe deasupra, aceeași moașă să fie prezentă la ambele nașteri?”, s-au întrebat reprezentanții clinicii.

Fiecare dintre cele două surori a adus pe lume câte un copil

Presa finlandeză a confirmat că nu a fost vorba despre două sarcini gemelare, așa cum formularea poveștii ar putea crea inițial impresia. Cele două femei sunt ele însele surori gemene, iar fiecare dintre ele a născut câte un copil.

Astfel, în aceeași zi și în același spital, familia lor s-a mărit cu doi copii, care sunt veri și care vor împărți de acum înainte și aceeași dată de naștere.

Spitalul nu a oferit informații suplimentare despre sexul copiilor, orele exacte la care s-au produs nașterile sau diferența de timp dintre cele două evenimente, iar identitatea mamelor a fost păstrată privată.

Clinica din Turku a făcut publică povestea

Cazul a ajuns în atenția publicului după ce Clinica pentru Femei din cadrul Spitalului Universitar din Turku a relatat întâmplarea pe rețelele sociale. De acolo, povestea a fost preluată de mai multe publicații finlandeze, fascinate de succesiunea de coincidențe.

Yle a relatat că cele două surori gemene au născut în aceeași zi și a confirmat participarea aceleiași moașe și a aceleiași studente la medicină la ambele nașteri.

Povestea a atras atenția tocmai prin simplitatea ei: nu este vorba despre o situație medicală spectaculoasă, ci despre o serie de coincidențe care au făcut ca două surori gemene să trăiască aproape în paralel experiența maternității.

Nu este singurul caz de acest fel din lume

Deși o asemenea întâmplare pare aproape imposibilă, situații în care surori gemene au născut în aceeași zi au mai fost relatate de-a lungul timpului și în alte țări.

Cazul din Turku are însă un element suplimentar care îl face cu atât mai special: nu doar data și maternitatea au fost aceleași, ci și două dintre persoanele prezente la nașteri.

Pentru Johanna și Nea, moașa și studenta la medicină care au participat la ambele nașteri, ziua a devenit astfel una pe care cu siguranță o vor ține minte multă vreme.

Dublă bucurie pentru familia celor două gemene

Dincolo de statistici și de întrebarea legată de probabilitatea unei asemenea coincidențe, familia celor două surori a primit doi noi membri în aceeași zi. Copiii celor două gemene vor putea să își sărbătorească aniversările împreună, iar povestea zilei în care s-au născut va fi una dificil de egalat.

Pentru cele două surori, legătura de gemene a primit astfel o nouă dimensiune. După ce și-au împărțit propria zi de naștere întreaga viață, au ajuns să devină mame în aceeași zi, în același spital și cu aceeași echipă prezentă la naștere.

O întâmplare suficient de rară încât până și Clinica pentru Femei din Turku să se întrebe public care erau, de fapt, șansele ca toate aceste lucruri să se întâmple deodată.

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