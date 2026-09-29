Ce s-a întâmplat după ce Melek a cumpărat ciocolată dintr-un mall din China: ”N-am văzut așa ceva în România”

O simplă ieșire la cumpărături s-a transformat într-o experiență interesantă pentru Melek, aflată în această perioadă în China. Influencerița a profitat de puținul timp liber pe care l-a avut pentru a explora un centru comercial alături de persoanele cu care călătorește. Pe lângă faptul că au mers să mănânce sushi, aceasta a vrut să vadă și ce magazine și produse îi pot atrage atenția.

Plimbarea prin mall nu a rămas însă doar la nivelul unei simple vizite. Melek și bona sa s-a oprit la mai multe magazine și a făcut cumpărături, iar printre produsele care i-au atras atenția s-a numărat și ciocolata. A găsit chiar și un spațiu dedicat acestui tip de produse, de unde și-a ales mai multe dulciuri.

Ce a surprins-o pe Melek în China

Un detaliu aparent banal a ajuns să o surprindă cel mai mult. După ce a achitat produsele, influencerița a observat că angajații s-au gândit inclusiv la temperatura la care urma să fie păstrată ciocolata. Pentru ca dulciurile să nu se topească pe drum, acestea au fost ambalate împreună cu gheață.

Gestul i s-a părut neobișnuit, mai ales pentru că nu este o metodă pe care să o fi întâlnit frecvent în România. Astfel, o banală sesiune de shopping în China i-a oferit vedetei ocazia să descopere nu doar magazine și produse diferite, ci și un mod aparte de a avea grijă de cumpărăturile clienților.

„Este ceva ce nu vezi în România, n-am văzut niciodată așa ceva la noi”.. Deci, fii atent că ne-a dat pungă și a pus și gheață înăuntru că să nu se topească ciocolata.”, a spus Melek.

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