Daniela Iliescu a renunțat la afacerea cu haine. Care este motivul, de fapt

Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante decizii pe care le-a luat în plan profesional. Deși afacerea cu haine pe care a dezvoltat-o a reprezentat un proiect de suflet, influencerița a ales să îi oprească activitatea după ce a rămas însărcinată cu al doilea copil. Decizia nu a fost una ușoară, mai ales că afacerea avea rezultate bune și genera venituri consistente.

Potrivit declarațiilor sale, brandul de haine a necesitat o implicare constantă și multă responsabilitate, iar odată cu schimbările apărute în viața personală, a realizat că nu va mai putea gestiona în același timp atât afacerea, cât și viața de familie. În prezent, Daniela Iliescu ia în calcul posibilitatea de a vinde afacerea unei persoane care să continue proiectul și să îl dezvolte în aceeași direcție.

Ce s-a întâmplat cu afacerea Danielei Iliescu

Chiar dacă a renunțat la activitatea site-ului, soția lui Culiță Sterp a mărturisit că afacerea mergea bine, iar notorietatea de care beneficia contribuia la rezultatele obținute. În eventualitatea unei preluări a brandului, aceasta și-ar dori să rămână implicată în anumite aspecte, precum promovarea și strategia de dezvoltare.

„Adevărul este că nu mai m-am ocupat de mult timp, de când eram însărcinată, și asta a fost unul dintre eforturile pe care le-am făcut ca să fiu mult mai prezentă în viața de familie, pentru că și Mysari, și partea de online îmi luau foarte mult din energie, îmi luau foarte mult din timp. La Mysari era mult mai complicat decât ceea ce fac în online, deoarece aveam oameni care depindeau de mine și eu, la rândul meu, depindeam de oameni. Nu am avut niciodată o echipă foarte mare, oameni care să facă fiecare ceva. Am încercat, la un moment dat, să găsesc un manager. Am găsit, am reinvestit în firmă, doar că, personal, pot să zic că mi-a făcut mai mult rău decât bine. Eu investeam foarte mult timp și stres în business-ul ăsta. Am avut o asistentă și încă o fată care trimitea coletele, dar eu investeam foarte mult timp și stres în business-ul ăsta. Așa că, la un moment dat, cumva din scurt, în momentul în care am rămas însărcinată cu Miray am început să văd lucrurile altfel. Și, când ne pregăteam de venirea ei, mi-am dat seama că nu o să pot face față cu toate, pentru că eu mă ocupam de absolut tot ce însemna partea de creație, de partea de comenzi, de partea de materiale. Mergeam deseori la București ca să văd, să găsesc materiale, mă gândeam la concept, mă gândeam la campanii. Chiar dacă aveam firme de marketing cu care colaboram, tot aportul meu era necesar”, a povestit Daniela Iliescu în mediul online.

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