Noi detalii în cazul morții Valentinei. Tânăra de 28 de ani voia să-l părăsească pe Vlad Bălțățeanu

Eliza, sora Valentinei, dezvăluiri de ultim moment
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Noi informații ies la iveală în cazul tragediei Valentinei, dosar în care principal suspect este Vlad Băltățeanu. Echipa CANCAN a reușit să vorbească cu Eliza, sora Valentinei, iar mărturiile acesteia aduc noi detalii. Reporterul nostru a povestit la Dan Capatos Show despre discuția avută cu sora victimei. Vezi totul în exclusivitate pe CANCAN.RO!

După tragedia oribilă care a avut loc în familia Valentinei Tănăsie, aceștia încearcă să revină la normalitate pe cât posibil. Echipa noastră a reușit să ia legătura cu Eliza, sora Valentinei, care a dezvăluit în ce împrejurări și-a întâlnit sora pentru ultima oară, dar și când s-a întâlnit cu Vlad. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eliza mi-a spus că, încă din a doua zi de când a fost înmormântată Valentina, s-a dus la muncă și nu mai face pauză. Lucrează într-una ca să nu aibă niciun timp de gândire. Simte că înnebunește. Vorbea cu mine la telefon în timp ce avea un client. Cu siguranță au nevoie cu toții de terapie. Eliza este un hairstylist cunoscut în Vâlcea. E așa-numitul hairstylist al vedetelor. (…) Ultima oară când Eliza s-a întâlnit cu sora ei a fost la un grătar în familie, la tatăl fetelor. Mama era plecată în Austria. La acel grătar, Eliza a fost ultima oară când și-a întâlnit sora, dar și prima oară când l-a întâlnit pe acest Vlad. Nu a schimbat absolut niciun cuvânt cu el, pentru că știa că el ar fi lovit-o, i-ar fi dat o palmă. Asta-i tot ce știa Eliza.”

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Vlad Bălțățeanu și Valentina

Vlad Bălțățeanu și Valentina

Potrivit informațiilor primite, nici mama Valentinei nu ar fi cunoscut toate episoadele violente la care fiica sa a fost supusă.

„Ele nu știau de o serie întreagă de momente violente, pentru că Valentina nu le-ar fi spus. Le-ar fi ascuns asta și știau doar că, la un moment dat, ar fi primit o palmă. Mama era împotriva relației, îi spunea în permanență: «Nu e ok, de-abia ieși cu el și ți-a dat o palmă. Ce facem? Încheie relația». Înțeleg că atunci (n.r. noaptea tragediei) au vorbit prima oară și mama a aflat că era bătută. Până atunci, mama ar fi știut de o palmă și că e băiatul gelos.”

În ultima seară a Valentinei, se pare că actele comise de Vlad ar fi fost greu de cuprins cu mintea. Tânărul și-ar fi bătut iubita timp de 5 ore, iar aceasta i-ar fi spus mamei ei.

„Valentina i-ar mai fi spus mamei că a bătut-o deja cinci ore în continuu. Valentina era convinsă că vrea să-l părăsească. Mama i-a spus că-i trimite bani, că trebuie să plece de acolo, să se ducă acasă la tata, dar nu a mai apucat. Mama a luat legătura cu tata. Era divorțată de el, dar, în cazul copilului, l-a sunat. Tatăl trebuia să cânte la o nuntă. (…) Pe la 1:15, Valentina i-ar fi trimis mesaj tatălui ei: «Tată, e beat, dar eu îl iubesc».”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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